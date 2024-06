Esperan por indemnización en Aguacatal II

Un grupo de familias de la calle Los Jardines del sector Aguacatal II en Campo Alegre, municipio Girardot, se manifestaron nuevamente para exigir una respuesta concreta sobre su situación habitacional y la falta de indemnización ante la inundación constante tras la crecida del lago Los Tacarigua.

Las familias esperan por una respuesta oportuna por parte de las autoridades



De acuerdo con los vecinos, hace ya dos meses que 9 familias del lugar recibieron respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, sin embargo, faltan al menos seis que siguen esperando por reubicación, al tiempo que la cuenca sigue poco a poco tragándose las viviendas.

Ana Carrizales



Al respecto, Ana Carrizales, vecina del lugar, afirmó que llevan más de 14 años viviendo entre penurias e indolencia por parte de las autoridades, quienes no dan respuesta a las solicitudes planteadas por las comunidades.



«Hace como un mes fueron desalojadas 9 familias y nosotros seguimos en lo mismo», condenó.



Asimismo, destacó que como afectados sólo buscan la manera de vivir bien, por lo que exigen indemnización para el resto de las familias que se encuentran en una situación habitacional crítica, «ya no queremos estar acá, nos estamos enfermando, mi casa literalmente se me está cayendo encima, sólo me queda un cuarto operativo y no tengo como seguir resolviendo», aseveró.

Ingrid González



Por su parte, Ingrid González manifestó su preocupación ante la llegada de la temporada de lluvias, pues temen que con el aguacero el lago siga creciendo y se trague las pocas pertenencias que les quedan.



«Necesitamos que nos respondan, queremos una solución como se las han dado a los demás vecinos que gracias a Dios han recibido su vivienda. Comenzaron las lluvias, vivimos en un miedo constante, ya es incómodo, nos hemos separado de nuestras familias, las pocas personas que quedamos nos estamos enfermando y nadie hace nada por ayudarnos», condenó.

Aura Guevara



Por otro lado, Aura Guevara indicó que de acuerdo a un primer plan, se realizaría la demolición de la vivienda y seguidamente se le entregaría la indemnización a la familia, sin embargo, el personal de la Alcaldía ha tumbado la gran mayoría de estructuras, dejando a quienes quedan en el lugar prácticamente en la calle.



«Nos prometieron sacarnos en dos meses, según la rapidez que ellos trabajaran. Ya tumbaron algunas casas, pero seguimos esperando respuesta por parte del señor alcalde, seguimos esperando la supervisión. El tiempo pasa, las lluvias ya llegaron, pronostican grandes tormentas y lo más triste es que seguimos en esto», denunció.

Lluvias inundaron otras viviendas

Tras el reporte realizado por el equipo reporteril de elsiglo en el lugar, los vecinos de la calle Los Jardines del sector Aguacatal II informaron que las fuertes lluvias que azotaron a la entidad durante la noche del domingo causaron estragos, dejando a varias familias en una situación desesperada.



En este sentido, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que brinden respuesta inmediata a los afectados y no esperar que el lago se termine de tragarse el sector por completo.

Algunas viviendas ya han sido demolidas

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

STC