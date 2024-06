`El Rey León´ cumple 30 años convertido en un rey Midas

No parece que haya pasado tanto tiempo, pero lo cierto es que se cumplen 30 años del estreno de `El Rey León´. El 24 de junio de 1994, la película se proyectó en dos mil salas de Estados Unidos, convirtiéndose entonces en el filme de animación más taquillero de la historia.

“El Rey León” ganó dos premios Óscar a la mejor banda sonora de Hans Zimmer y a la mejor canción original con “Can You Feel the Love Tonight”, de Elton John y Tim Rice. En los Globos de Oro, a estas dos categorías se sumó otra más: mejor película de comedia o musical. Estos éxitos rotundos ya anunciaban que este título codirigido por Rob Minkoff y Roger Allers tendría un brillante recorrido, hecho que se ha confirmado, junto a la certeza de que todo lo que toca este rey, parece convertirse en oro.



Fue la primera película de Disney en contar con un guion original, no adaptando obras ya existentes como en producciones anteriores. Se inspiraron en la historia de algunos personajes de la Biblia como José y Moisés, incluso tiene reminiscencias del `Hamlet´ de Shakespeare.



Y al igual que ocurriera con el clásico de `Bambi´ en 1942, los guionistas y dibujantes, se basaron en el comportamiento real de los animales. Al contrario que en otras producciones de Disney, no son animales con forma…

elsiglo

STC