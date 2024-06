Yoger Requena fue la figura en el empate Aragua-Marítimo

Aragua FC y SC Marítimo La Guaira pactaron ayer (0-0) en el estadio Hermanos Ghersi Páez de Maracay, en un partido de la Copa Venezuela 2024. Correspondiente al Grupo G, el juego prometía mucho, toda vez que enfrentaba a dos de los equipos fajadores del Torneo Apertura de Futve2; el aurirrojo es segundo en el «Occidente» con 20 puntos (sólo una unidad los separa de Yaracuyanos), mientras que el Rojiverde es primero en el «Centro-Oriental» (26pts.).

Era un partido complicado para ambos clubes, conociendo que en este certamen comparten con el Deportivo La Guaira de primera división. Quieren ser protagonistas, porque saben que si las cosas marchan como está en el «librito», desean estar como uno de los mejores segundos, que los mantenga en competencia copera.

Propios y extraños, presentes en el Ghersi Páez, tuvieron ayer una leve sensación que el técnico Yoimer Segovia iniciaba el partido «con un Grupo B», porque prácticamente dejó en el banquillo a sus titulares de otros encuentros, tanto en liga como en Copa. Pero la filosofía del entrenador aragüeño, es que todos sus jugadores se esfuerzan diariamente para tener un puesto en la alineación, sin importar la competencia que estén disputando: «Todos luchan por un lugar», ha recalcado.

Y no le fue mal, porque su equipo consiguió un buen punto. Si bien defendían la localía, enfrentaban a un rival complicado, que no vino a Maracay a pasear. El Aragua tuvo oportunidades para anotar, pero la visita también hizo el trabajo, que no consiguió gracias a la mala puntería de sus delanteros, además que la línea defensiva estaba enfocada. Pero hubo un componente más, la labor del portero Yoger Requena, que en cinco claras ocasiones de gol del Marítimo, presentó sus credenciales; los reflejos y la ubicación en los instantes apremiantes evitaron que cayera su pórtico. Defendió como un tigre su área y arengó a sus compañeros para que salieran en orden a hilvanar ofensivas que inquietaran la portería contraria.

Requena evitó que vulneraran su arco en el minuto 80 en una jugada que provocó que explotaran los fanáticos presentes en el estadio. Marítimo, tomando un segundo aire, fue un aluvión durante dos minutos. Tal vez en esa oportunidad sólo se pudo apreciar que la defensa aurirroja «nadaba», y cuando la narración de la visita cantaba el gol, apareció el de El Limón, que tuvo la fuerza para saltar, y con su mano derecha desvió el balón que pegó en el larguero, acabando con las esperanzas de La Guaira; sesenta segundos antes, el portero truncó las aspiraciones de los visitantes, contando con el apoyo de Juan García Camacaro, que cayendo al césped, con un pie, casi in extremis, el defensor desvió la dirección de la esférica.

Aragua tuvo también sus claras oportunidades de gol. En el minuto 41, la primera, a través de Ronald González, pero el arquero Jean Issa estuvo bien ubicado. Otra, fue para Carlos Marchena, en el 68´, empalmando una volea desde fuera del área grande, con el infortunio que salió directo a las manos del cancerbero visitante.

Es el primer punto para ambos clubes (Aragua tiene dos encuentros); Saben que son rivales directos, por los que se mantendrán al acecho.

HBRI. | elsiglo

CJL