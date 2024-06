El color azul es extremadamente raro en el reino animal, especialmente entre las hormigas. De las 16,724 especies y subespecies de hormigas conocidas a nivel mundial, solo unas pocas presentan coloración azul o iridiscente.

Descubren una rara especie de hormiga de color azul metálico

Mientras que muchos vertebrados como peces, ranas y aves, así como invertebrados como arañas, moscas y avispas, muestran color azul, una pequeña hormiga de un distintivo color metálico ha sido recientemente descubierta. Este descubrimiento tuvo lugar durante una expedición de biodiversidad en el valle de Siang, en el noreste de la India, y su apariencia es verdaderamente impresionante. Gracias a su brillante color azul metálico, un equipo de entomólogos del Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) identificó que se trataba de una nueva especie de hormiga.

Un descubrimiento sorprendente

El equipo recolectó dos ejemplares de obreras de esta especie en un bosque secundario, a partir de escombros en un agujero en el tronco de un árbol a tres metros del suelo.

«Una tarde, mientras explorábamos el agujero de un árbol a unos tres metros de altura en un camino empinado en la remota aldea de Yinku, algo brilló en el crepúsculo», relataron los investigadores en su estudio publicado en la revista Zookeys. «Con la poca luz disponible, utilizamos un aspirador para capturar a dos insectos. Para nuestra sorpresa, descubrimos más tarde que eran hormigas».

La nueva especie ha sido nombrada Paraparatrechina neela (neela significa azul en varios idiomas indios, un tributo apropiado a la coloración única de la hormiga). Pertenece a un género de hormigas pequeñas, de entre 1 y 2 mm de longitud, de la subfamilia Formicinae. Este género se encuentra en regiones afrotropicales, australasianas, indomalayas, oceánicas y paleárticas, y puede verse tanto en la hojarasca del suelo como en lo alto del dosel.

No solo es notable por su color. Según los investigadores, esta es la primera nueva especie de Paraparatrechina en 121 años, desde que se describió la única especie conocida anteriormente, P. aseta (Forel, 1902), en el subcontinente indio.

¿Por qué es azul la hormiga?

Su cuerpo es predominantemente azul metálico, con excepción de las antenas, mandíbulas y patas. La cabeza es subtriangular con ojos grandes y mandíbulas triangulares con cinco dientes.

«Aunque la coloración azul es común en muchos insectos, particularmente en himenópteros como Apoidea, Chrysididae e Ichneumonidae, es muy rara en Formicidae. El color azul en insectos generalmente se debe a la disposición de nanoestructuras fotónicas biológicas en lugar de pigmentos, y ha evolucionado independientemente en varios grupos», explican los expertos.

Actualmente, los investigadores no conocen la razón exacta de esta coloración, pero están ansiosos por descubrirla, aunque no será tarea fácil. «El valle de Siang en Arunachal Pradesh, ubicado en un punto crítico de biodiversidad en el Himalaya, alberga una riqueza increíble, gran parte de la cual aún está por explorar. Sin embargo, esta diversidad enfrenta amenazas sin precedentes debido a proyectos de infraestructura a gran escala, como represas, carreteras e instalaciones militares, junto con el cambio climático, que están alterando rápidamente el valle», explicó Priyadarsanan Dharma Rajan del Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment de Bangalore. «El impacto se extiende más allá del propio valle, ya que estas montañas son cruciales no solo para mantener sus ecosistemas diversos, sino también para el bienestar de millones de personas que viven río abajo”.

