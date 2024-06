Los Navegantes del Magallanes han sido, sin duda alguna, los grandes protagonistas de esta temporada muerta. El equipo filibustero se ha movido sin cesar hasta los momentos, realizando varios canjes en los que se han visto involucrados varios peloteros importantes de la franquicia. Entre estos peloteros de renombre, se encuentra el receptor Carlos Pérez, quien ahora formará parte de Caribes de Anzoátegui.

Carlos Pérez no sintió dolor por ser cambiado de Magallanes a Caribes

Meridiano tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con el nuevo jugador de «La Tribu», quien se prepara de la mejor manera para afrontar este nuevo reto en su carrera. Eso sí, Pérez tampoco descuida su temporada en el béisbol estadounidense, en donde está haciendo méritos para volver al mejor béisbol del mundo este mismo año.

También te puede interesar: Spartans arrolló a Toros

El hecho de ser cambiado no es algo nuevo para Carlos Pérez. De hecho, el careta criollo llegó a Magallanes en el año 2019, en un cambio en el que salió de los Leones del Caracas. Justo esas experiencias previas es la que hacen que Pérez asuma esta noticia con responsabilidad y madurez.

«No fue doloroso el ser cambiado. Son cosas que pasan en el béisbol y entiendo los movimientos que se pueden hacer a veces», expresó el flamante catcher de Caribes de Anzoátegui.

CAMBIO A CARIBES

Además, el toletero con experiencia en Grandes Ligas aseguró que la noticia la recibió de manera corta y precisa. «El gerente de Magallanes me llamó y me dijo que me habian cambiado a Caribes, así fue como me enteré», precisó.

No es secreto para nadie que Magallanes tuvo una mala temporada en la 2023/24, lo que probablemente haya derivado en esta «sacudida de mata». Sobre esto, Pérez dio su opinión sobre lo que cree que le faltó al equipo para trascender. «Son años de años. Hasta lo último tuvimos la oportunidad de pasar, pero creo que nos faltó un poco de pitcheo. Es parte del béisbol, se gana y se pierde», afirmó.

Por otro lado, el receptor que en Estados Unidos pertenece a los Atléticos de Oakland confirmó que ya habló con la gerencia de Caribes y que tiene la mejor disposición para jugar. «Sí hablé con la gerencia. No hablamos mucho por cuestiones de horario, pero sí hablamos. Esperemos que pueda jugar, siempre me gusta jugar en Venezuela y espero poder ir este año», dijo Pérez.

elsiglo

AD