El Mercado Periférico del municipio Mario Briceño Iragorry presenta una baja considerable en la venta de verduras, según lo comentaron los comerciantes que tienen sus locales en este mercado popular, ya que las personas no tienen tanta disponibilidad de dinero como en épocas anteriores, para llevarse más cantidad de verduras.



No repuntan las ventas de verduras en el Periférico.

Evocando los recuerdos del pasado, varios comerciantes coincidieron en que las ventas ya no están como antes, dado que una parte de sus clientes comenzaron a comprar en menores cantidades debido a su poder adquisitivo, mientras que la otra parte dejó de frecuentar el mercado.

Carlos Pestana

Mencionaron que esta es una situación que tienen varios años arrastrando y que ha afectado fuertemente tanto a la economía personal, como la de sus negocios, impidiéndoles crecer mucho más por la falta de ingresos.

Explicaron que han tenido que reducir la cantidad de mercancía que compran, porque, primero los ingresos han bajado, por lo que no tienen el dinero para comprar la misma cantidad que antes, y en segundo lugar, porque sus clientes no se llevan las verduras en grandes cantidades.

«La venta está totalmente pésima. Primero, no hay real, y segundo, no hay gente tampoco. Siempre está vacío, estamos trabajando por amor al trabajo, no hay forma de comprar», destacó Carlos Pestana, vendedor.

Las verduras siempre han sido una venta segura para la mayoría de negocios, por ser un alimento necesario en las comidas de la población, sin embargo, el poder adquisitivo ha cambiado de tal modo que las personas se ven orilladas a comprar estrictamente lo que necesitan.

José Ache

Al final, todo esto recae negativamente en los comerciantes que sus negocios son el sustento de sus familias, obligándolos al final a abandonar sus comercios o en todo caso, a tener mínimas ganancias para salir de la mercancía y que no se les dañe.

Eso es otra situación que manifestaron los vendedores de este mercado, que han tenido que establecer precios en donde no se ven favorecidos con las ganancias, y la razón de esto es que están comerciando con comida perecedera, esto quiere decir que al cabo de unos días se daña, cosa que no se pueden permitir.

Por lo tanto, han recurrido a bajar los precios para que sean atractivos a sus clientes y así se lo lleven mucho más rápido.

Así bien, también comentaron que en su mayoría, el mercado está siempre solo, lo que hace mucho más lentas las ventas ahí, entorpeciendo su trabajo. En este sentido, el señor José Ache mencionó, «esto está flojo, los pasillos están vacíos y esto es todos los días».

