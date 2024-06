«Limpia botas» se reinventan para no desaparecer

Los ciudadanos que ejercen el arte de limpiar zapatos o «limpiar botas», como se le conoce en el argot popular; al parecer han ido desapareciendo del eje Este del estado Aragua. Sin embargo, hay algunos que «se niegan a morir» refiriéndose a su labor y siguen atendiendo desde sus respectivas e icónicas zonas.

Con sus implementos esperan sus clientes, quienes no fallan una semana

Estos trabajadores en su mayoría hombres, por mucho tiempo fueron de gran ayuda para la sociedad, pues le salvaban la vida a más de uno, quien necesitaba que les mantuviesen sus calzados «de punta en blanco y brillositos» para cualquier actividad de urgencia.

Tonny Trejo, quien tiene este oficio desde hace por lo menos 31 años indicó, que ya el mismo ha ido desplazándose conforme pasan los años; presume que se deba a la evolución del mundo y con el cambio al que han estado sujetas las prendas de vestir y modas.

Tonny Trejo

«Anteriormente todo el mundo usaba zapatos de vestir y ropa más formal, pero ahora todo es deportivo y pocos son los que llevan ese estilo clásico, más que todo de otras generaciones son los que lo hacen; y en efecto ellos son mis clientes fijos; los chamos poco vienen a menos que deban ir a una fiesta y necesiten los zapatos muy limpios», mencionó.

Más detalles sobre «Limpia botas»

Trejo indicó que todo este cambio ha traído como consecuencia la disminución en la demanda de sus servicios, por lo que ha tenido que reinventarse y ofrecer otras opciones, que sean un poco más versátiles al tiempo que se está viviendo, pues es la alternativa que encontró para no perder lo que ha trabajado por tanto tiempo.

Se la han reinventado ofreciendo otros servicios.

«Las solicitudes no son como antes, pero siempre hay alguien que quiere que le limpien los zapatos y de allí uno agarra algo. No obstante, también ofrezco, porque me capacité, acomodo calzados, como cambios de suela, pegado también y hasta pintura. Hay que ajustarse, pero sin perder su esencia», dijo.

Siendo así, que una limpieza de zapatos está entre $1 y $1.5 aproximadamente; y cuenta con saneamiento y pulido profundo del mismo.

Cuando el cliente quiere que se los cosan está en $4 y el cambio de suela $15, todo va a depender del sitio donde se coloque.

En resumidas cuentas, esta labor se sigue viendo en sitios pintorescos de las ciudades, pues además de que sirven como apoyo en momentos necesarios para potenciar el vestir, funcionan como referencia de un pasado que sigue presente y que se reinventa con el pasar de los días, sin perder su genuinidad.

