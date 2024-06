Comerciantes sufren pérdidas debido a los cortes eléctricos

Debido a los cortes diarios de electricidad en la zona céntrica del municipio San Joaquín, estado Carabobo, los comerciantes se han visto bastante afectados, generando pérdidas no sólo de mercancía, sino también de equipos electrónicos que se les dañan, además que se ven afectadas las ganancias de sus negocios, porque las ventas suelen bajar cuando no tienen luz, ya que la señal de los puntos de venta deja de funcionar.

Comercio ubicado en la zona céntrica de San Joaquín

En ese sentido, la comerciante Dahil Zerpa manifestó lo siguiente: «Con las fallas recurrentes de luz, se va la señal del punto de venta y la del teléfono, uno no haya como hacer transacciones ni por pago móvil, ni por punto, y si tenemos productos de consumo que se guardan en la nevera se pueden dañar; yo he dejado de vender yogurt natural porque se dañan».

Asimismo, Zerpa indicó como esto perjudica la fluidez de sus actividades económicas, «a nivel de comercio esto nos afecta porque las ventas bajan, pero igual tenemos que ir a rendir cuentas en la Alcaldía, pagar luz y agua, no es que nos exoneran un 20% o 50% del pago de la luz, por los días que no la tenemos, igual hay que pagar los impuestos».

No obstante, la comerciante hizo mención a que dichos cortes del servicio eléctrico en la entidad pueden durar de cuatro a cinco horas diarias y en ocasiones hasta prolongarse toda la noche y el día siguiente es que restituyen el servicio.

Toma de precaución por los cortes de electricidad

Por su parte, el también comerciante Jesús Peña añadió: «Los cortes de luz afectan a más del 60% de todos los comerciantes, ya que no hay un cronograma para uno prepararse, sino que espontáneamente la cortan y no se sabe ni por cuantas horas».

Peña también hizo mención a que hay productos que no pueden comprar más al mayor porque necesitan refrigeración y se pueden dañar, asimismo añadió que en este momento no cuenta con planta eléctrica, porque se le dañó.

Finalmente, el señor Pedro Delgado señaló como se ha visto también afectado con la situación, por lo que hace un llamado de atención a las autoridades, «ya dos motores se me dañaron, necesitamos que solucionen para por lo menos uno no perder la mercancía, porque cuando no hay luz y se queda sin señal el punto, los clientes se van para otro lado».

CRUZMARY TORRES (pasante) | elsiglo

fotos | HUGO PATRIZ (pasante)

JAS