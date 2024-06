Las abejas polinizan nuestros alimentos y protegen al planeta

Este 5 de junio se celebró el Día Mundial del Ambiente, y muchos se preguntarán ¿cuál es la relación entre las abejas y la naturaleza?, pues sencillamente que sin estos insectos la humanidad se puede extinguir en pocos años, ya que son fundamentales para polinizar todas las flores de los frutas, verduras, árboles y la vegetación del planeta.

A view of beekeeper collecting honey and beeswax



Sobre estos productivos insectos, los agrónomos, veterinarios y productores conversaron este miércoles en la sede de la Granja Limón, ubicada a escasos metros de la alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana de la carretera nacional que conecta Ocumare de la Costa con el municipio Mario Briceño Iragorry, para así fomentar una cultura tanto agrícola como ambiental de estos pequeños seres vivos.

En este contexto, Manuel Tami, fundador, junto a su esposa y otros familiares de la mencionada granja, explicó que este foro-conversatorio que llevó a cabo Fundacite Aragua, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el apoyo de los concejales de la Cámara Municipal de la localidad, tuvo como fin incentivar a los pequeños productores a producir miel y hacer un llamado de conciencia sobre estos insectos que muchas veces lo ven como unas plagas.



«Estamos compartiendo con un público interesado en nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Nosotros esto lo estamos haciendo con motivo también al Día Internacional de las Abejas que fue el 20 de mayo, y hemos decidido mantenernos en actividad permanente para promover el conocimiento, la información y el amor hacia estas especies», expresó el apicultor.

Tami recalcó que las abejas son un tesoro de la naturaleza, producen beneficio para el ambiente y la salud de los seres humanos. «Como es la miel, los propóleos, el polen, la cera; también por el importante rol que juegan en el mantenimiento de la vida del planeta. Más del 70-80% de las plantas que utilizamos para nuestra alimentación y para la alimentación de los animales han sido polinizadas en sus flores por las abejas», destacó.

Por tal razón, el también médico veterinario destacó que la reproducción de las plantas desde tiempos muy remotos, viene asociada con las abejas. «Las plantas han encontrado a las abejas como un aliado para el mantenimiento de la vida, y para su propio desarrollo y toda la ecología, todo el medio ambiente necesita de este rol de las abejas», dijo.

MÁS DE 200 ESPECIES

Tami explicó que con la llegada de los españoles al continente americano, llegó la especie apis mellífera, (abeja europea), entre otras especies para producir la característica miel que alteró parte del ecosistema y esta es la que generalmente le causa malestar a la gente, ya que éstas suelen picar cuando se sienten amenazadas.

Aclaró además que existían más de 200 especies de abejas autóctonas, donde muchas de ellas no tienen aguijón, y que las existentes son claves para la creación de apiarios dentro de los hogares.

«Son una opción para una apicultura de hobby en la casa, en la zona de ciudad, en un apartamento, donde tú puedes tener estas abejas meliponas que no tienen aguijón, y pueden producir miel de diferentes tipos allí», comentó.

30 AÑOS COMO APICULTOR

En este conversatorio también estuvo presente Carlos Roberto Hostos Bustillos, apicultor con más de 30 años de experiencia, donde reveló el valor verdadero de estos insectos.



«Las abejas son las primeras guardianas y protectoras del ambiente, yo las llamo los ángeles guardianes del ambiente, pues son como unos angelitos con alitas y antenita», dijo.

Aclaró que éstas forman parte importante de la cadena productiva, siendo el segundo y tercer eslabón porque la comercialización de su miel y otros productos que crean las abejas.

«Se puede hacer polen, cera, propóleo y hacemos vino de miel, vinagre de miel, crema, cosmético; una línea de productos que tienen un gran potencial porque son productos totalmente naturales», destacó.

Su amor por las abejas lo llevó a elaborar un libro sobre el «Método Venezolano de Apicultura Tropical», una idea que fue inculcada por su padre con la intención de que dejará un legado para la humanidad.

«Mi papá era poeta y me decía que escribiera, pero yo no sé de poesía. Entonces se me ocurrió escribir sobre lo que yo sé que es apicultura, y es mi forma de yo devolverle a la apicultura lo que me ha dado», destacó.

Además, reveló que el criar abejas es un método terapéutico y relajante, siendo una forma de relajarte y además generar ingresos económicos.

PERO UNA ESPECIE FUNDAMENTAL PARA LA AGRICULTURA

Para Hostos Bustillos, quien también es el presidente de la Asociación de Apicultores del estado Aragua, esta rama de la producción de alimentos sigue siendo esencial, ya que no sólo por la miel de la abeja, sino lo que estas trabajadoras aportan para la agricultura en general.

«La polinización es producción, en la medida en que las abejas polinizan los cultivos, mejora la producción del cultivo, y voy más allá, no es solamente la parte económica del cultivo como tal, el cultivo como el melón necesita tener abejas para mejorar su condición de su producción», destacó.

También te puede interesar: Amar a los animales es uno de los pilares del buen ciudadano

Dijo que donde están las abejas, el ambiente mejora, porque ellas polinizan los árboles silvestres. Estos producen más semillas, estas semillas producen más árboles y así se genera una cadena positiva que hace que estas abejitas sean unas enormes, hermosas y maravillosas protectoras del medio ambiente», concluyó.

Es importante mencionar que los apicultores coincidieron en hacer un llamado a la población a no eliminar de manera indiscriminada las colmenas de abejas, que es preferible llamar a los bomberos o a los apicultores para eliminar esos criaderos que generalmente están en espacios urbanos.

LINO HIDALO | elsiglo