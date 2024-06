Celebrada II edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música

La segunda edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música se celebró este sábado en Miami sin la principal premiada, la colombiana Karol G, y con una alfombra rosa en la que dominaron los atuendos clásicos, monocromáticos y escogidos para las cámaras.

La cantante puertorriqueña Kany García posa en la alfombra de la segunda edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard



Karol G, quien fue distinguida con el premio ‘Mujer del Año’, fue la gran ausente de la noche debido a que tiene previsto un tramo de su gira ‘Mañana será bonito’ para estas fechas por Europa, con ocho de sus conciertos en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, a partir del 20 de junio.

Para Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin y la artífice de la noche de los Billboard Mujeres Latinas, «Karol G hizo historia el año pasado al ser la primera mujer en la historia en tener el segundo lugar de las ventas de la música en español. Por eso la celebramos».

El resto de las homenajeadas de la noche sí estuvieron presentes, a pesar de que no todas desfilaron por la alfombra. Ángela Aguilar, Camila Cabello y Kali Uchis, quienes fueron reconocidas con los premios, ‘Dinastía musical’, ‘Impacto Global’ y ‘Estrella en Ascenso’ prefirieron ir directo a la gala.

A diferencia de otros premios musicales, en los que la versatilidad y los experimentos en la moda están a la orden del día, en esta ocasión la mayoría de los atuendos marcaron la elegancia y la sobriedad, con trajes monocromáticos largos y con aplicaciones de lentejuelas, canutillos y hasta cristales, perfectos para las cámaras.

Premios a las leyendas

Gloria Estefan, receptora del premio ‘Leyenda’, y Ana Bárbara, con ‘Trayectoria musical’, llegaron con elegantes trajes negros y emocionadas por el reconocimiento.

Otra que llegó del mismo color fue la artista puertorriqueña Gale, quien fue una de las nominadas al Latin Grammy de 2023.

«Para mí no hay nada más grande que celebrar con mis hermanas.

Esta es una carrera muy dura y los retos no paran, pero para esto estamos», dijo a EFE la mexicana Ana Bárbara, quien celebra este año sus 30 años de carrera con su gira ‘Reina Grupera Tour 2024’.

Para La India, el recibir el premio ‘Pionera’ no sólo fue una sorpresa por la distinción, «sino por el privilegio de estar viva para recibirlo’, declaró a EFE, mientras posaba con un traje largo verde y un moño con extensiones de color rosa.

«Esta mañana fue cuando me cayó lo que está pasando y me emocioné mucho. Lloré mucho», agregó esta líder del movimiento de las mujeres en la salsa, y agradeció a la «verdadera pionera del género»: ‘Toña la negra’ y «mi madrina» Celia Cruz.

Kany García, quien fue celebrada con el premio ‘Espíritu de cambio’, dijo que es particularmente «dulce» recibir este galardón en el mes del orgullo LGBTQ+.

«Mi fundación ‘True Self’ apoya a las personas de la comunidad por defender su identidad. Pero aunque yo no hablo mucho de eso, sí ayudamos a las mujeres vulnerables, apoyamos a quien hace falta y agradezco que se reconozca eso», expresó a EFE la cantautora puertorriqueña, quien llevó un corset empedrado y una falda larga negra.

El concepto de camisa y falda fue repetido por la Miss Universo 2020, Andrea Meza, parte del elenco de la cadena Telemundo, quien llevó una falda empedrada dorada, con un top de organza blanco cruzado al cuello.

Uno de los pocos contrastes lo ofreció la cantautora venezolana Elena Rose, quien vestía un elegante traje de raso color crema, sin más adornos que unos aretes grandes blancos en forma de orquídea.

Presentes dos hombres

Los dos únicos hombres que pisaron el escenario fueron el salsero Luis Figueroa y el pianista Arthur Hanlon.

Ambos contaron a EFE que crecieron en un hogar de mujeres y por eso es «un honor ser aliados de las mujeres en la música latina».

El segundo evento de Billboard Mujeres Latinas en la Música es una expansión de la franquicia Mujeres en la Música de Billboard.

Su objetivo es «celebrar a las mujeres que han tenido un impacto concreto en la música latina a través de sus logros artísticos, o a través de acciones tangibles y notables que han brindado un reconocimiento mensurable y oportunidades a las mujeres».

EFE