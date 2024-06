Desmienten «misteriosa desaparición» de vehículos en la UPEL El Mácaro

Recientemente, a través de las redes sociales circuló una denuncia realizada por un dirigente estudiantil del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, en la que solicita que sea esclarecida la «misteriosa desaparición» de vehículos y rutas estudiantiles de la mencionada casa de estudios.

Autoridades de la UPEL El Mácaro se pronunciaron ante recientes acusaciones

En tal sentido, la decana de la UPEL El Mácaro, Dra. Ginette Serrano, en compañía de las demás autoridades y de su consultora jurídica, Astrid González, respondió ante las acusaciones que se han planteado y además expresó su rechazo a la incursión de funcionarios de la Policía de Mariño en las instalaciones de esta institución, lo que consideró como una «violación a la autonomía universitaria».

Como respuesta a la presunta desaparición de los vehículos, la decana aseguró que en consecuencia de los 77 hurtos que ha sufrido la Instituto Rural El Mácaro «que se pueden verificar en el Cicpc, quienes han estado al frente de las averiguaciones», se han visto en la necesidad de resguardar «lo poco que les queda» en otros espacios.

«La flota de los vehículos está completa, de hecho, el director anterior reportó esto en Bienes Nacionales. Las unidades están resguardadas, tenemos evidencia de esto y damos respuestas a Contraloría. Algunas unidades, por situaciones mecánicas no se han podido trasladar para acá, ya que están en reparación con los pocos recursos que nos llegan del Gobierno», precisó Serrano.

En este orden de ideas, detalló que los vehículos que están en reparación son una camioneta que tiene dañada la caja y el sistema eléctrico y que «no la hemos podido trasladar porque no contamos con el dinero para pagar una grúa». Además de eso, una cava que se le está haciendo el motor y se está buscando el dinero para cancelar ese trabajo. A una unidad estudiantil se le está cambiando el parabrisas, ya que estaba a punto de caerse, entre otros casos puntuales.

Por tal motivo, señaló que el dirigente estudiantil que hizo la denuncia debió dirigirse hasta la Dirección y pedir información al respecto antes de «presumir y suponer cosas». Además destacó que hasta el momento nadie ha ido hasta su despacho a preguntar directamente por estos vehículos.

«Desde el 1° de marzo que se inició esta gestión nunca nos ha llegado ninguna comunicación, solamente el día domingo que llegó vía WhatsApp a las 5:20 de la tarde, un documento dirigido a Sandra Oblitas, actual ministra de Educación Universitaria, con copia a mi persona y simultáneo a esto apareció la denuncia en los distintos medios de comunicación y redes sociales», explicó la decana.

Iincursión de funcionarios

Directiva de la UPEL El Mácaro desmiente presunta desaparición de vehículos

En cuanto a la incursión de funcionarios policiales en la institución, detalló que esto ocurrió el día lunes y fueron testigos de este hecho el personal administrativo y de servicio, los vigilantes, y el jefe de planta física. «Entraron sin pedir permiso, tomándole fotografía a los autobuses que están estacionados aquí, además de los tractores, que es importante acotar que estos son argentinos y no se consiguen los repuestos y de conseguirlos no contamos con el dinero para adquirirlos», comentó.

Asimismo, aseguró que este comportamiento es «extraño», cuando hasta el momento han mantenido buenas relaciones con la Alcaldía e incluso, este Instituto pertenece a un cuadrante de paz. «Los oficiales siempre habían sido respetuosos, pero los que vinieron el lunes, ni siquiera hablaron con la directiva ni expusieron la situación», precisó.

«Hay leyes que nos amparan y la universidad de manera institucional hará lo que tenga que hacer, porque si algo nos caracteriza es que no emitimos juicios de valor sin tener pruebas contundentes y sin el apoyo jurídico, porque aquí estamos formando maestros y no andamos robando bienes de la nación, porque a nosotros no nos pertenece nada de esto, sólo somos albaceas y cuidadores de lo que tenemos aquí», continuó diciendo.

Finalmente, la decana acotó que esperan realizar la ruta para el próximo martes, con los 100 litros de gasoil que tienen disponible y en tal sentido, dijo que otro problema es que reactivamos vehículos, pero después no se consigue el combustible. Hizo también un llamado a la comunidad sacarina a confiar en sus autoridades, ya que todo lo que viene para acá tiene orden de entrada y de salida y eso reposa en Bienes Nacionales.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

CJL