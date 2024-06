Las constantes fallas en el servicio eléctrico están generando una gran preocupación a comerciantes y amas de casa que residen en Santa Cruz, municipio José Ángel Lamas del estado Aragua.

Continuos cortes de luz perjudica a comerciantes y amas de casa

Haydée Luna

Los cortes de luz por el llamado racionamiento eléctrico, sumado a los apagones que se registran con frecuencia en Lamas, han generado angustia en los ciudadanos, quienes alegan no poder realizar sus actividades cotidianas como corresponde.

En ese sentido, la ciudadana Haydée Luna señaló lo siguiente: «Algunas veces quitan la luz hasta 3 veces en un solo día, tanto en la mañana, como al mediodía y en la noche».

Asimismo, Luna alegó que los entes competentes deberían implementar un horario para realizar dichos cortes de la energía eléctrica, «tienen que decirle al pueblo a qué hora van a quitar la luz en cada sector y así uno se prepara, porque se pierden mucho los alimentos, tanto en casas de familia como en los negocios, entonces yo creo que debe haber al menos un horario correcto en todo el estado Aragua», dijo.

Carmen de Salazar

Por su parte, Carmen de Salazar, encargada en un establecimiento de comida rápida en la zona centro de Lamas manifestó: «Como comerciantes nos está afectando el problema con la luz, porque de hecho ya se nos dañó una nevera exhibidora, muchas veces no podemos trabajar con los aparatos eléctricos y las freidoras, porque no se pueden conectar, además de lo incómodo que es para el personal trabajar con el calor que hace cuando no hay luz».

En ese mismo contexto, la comerciante agregó, «aquí son cortes de 4 horas diarias, igualmente que en nuestras casas, ya que es otro sector donde vivimos y quitan la luz desde las 7:00 de la noche hasta las 11:00 pm, hay zancudos, calor, uno llega cansado de trabajar y no puede hacer nada», indicó Salazar.

CORTES DE LUZ

No obstante, Leny Zamora también expresó su punto de vista respecto a la situación, dirigiéndose a los entes gubernamentales, «mi llamado es para que digan cuál es el horario en que van a quitar la luz para que la gente se organice, porque no sabemos cuándo es racionamiento o no, si van a quitar la luz que digan, tal día se quitara la luz a esta hora en este sector», exclamó Zamora.

CRUZMARY TORRES (pasante) | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

