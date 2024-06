Cameron Diaz ha revelado este sábado que es madre por segunda vez a la edad de 51 años. Tanto la reconocida actriz como su esposo, Benjamin Madden, han compartido la emocionante noticia a través de Instagram en una publicación que ha tomado por sorpresa a todos.

Cameron Diaz reveló que es madre por segunda vez

«Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden. Él es increíble y estamos muy contentos de que esté aquí», han escrito ambos. La imagen que acompaña al texto muestra un dibujo que presenta la mitad de un rostro masculino, algunas flores y la frase «A little bird whispered to me» («Un pequeño pájaro me susurró», en español).

Para mantener la intimidad familiar, la pareja ha decidido que no mostrará ninguna foto: «Por la seguridad y privacidad del niño, no publicaremos ninguna foto, pero es realmente mono. Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos. Enviamos mucho amor desde nuestra familia a la tuya».

MADRE POR SEGUNDA VEZ

Cardinal Madden no es el primogénito de la familia; tiene una hermana mayor, Radixx, que actualmente tiene 4 años. Cuando dieron la bienvenida a Radixx, la pareja especificó que había nacido a través de gestación subrogada, pero en este segundo caso, han optado por no revelar más información. La protagonista de The Holiday o Los Ángeles de Charlie siempre ha sido muy cuidadosa con sus asuntos personales.

De hecho, Diaz y el músico han mantenido una discreta relación desde el verano de 2014. Poco después de iniciar su noviazgo, en enero de 2015, la pareja contrajo felizmente matrimonio en una íntima ceremonia celebrada en Los Ángeles, en una de las propiedades de la actriz en Beverly Hills.

