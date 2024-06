Un sujeto falleció en horas de la noche de este sábado, luego de que presuntamente sostuviera un enfrentamiento con funcionarios del la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la vía que conecta la población de La Victoria con la parroquia de Zuata, municipio José Félix Ribas, estado Aragua.

Neutralizado sujeto en enfrentamiento con la policía

De acuerdo a la minuta policial, el suceso se registró en la referida arteria vial a la altura de la calle Las Monjas, y al cierre de esta edición no había sido identificada la persona fallecida.

Según la reseña, los efectivos del DAET se encontraban realizando un despliegue, con la finalidad de desarticular el crimen organizado y llevar tranquilidad a los habitantes de esas comunidades, cuando se toparon con un sospechoso.

También te puede interesar: Dos muertos en el centro de México por tiroteos en puntos de votación

Cuando transitaban por la carretera nacional Zuata-La Victoria, avistaron al sujeto de características no especificadas, quien al notar la presencia de las autoridades trató de evadir a las autoridades. No obstante, ya los funcionarios lo tenían precisado, y al no tener escapatoria decidió sacar su arma de fuego de porte ilegal y atacó a la comisión policial.

Los del DAET procedieron a repeler el ataque, generándose así un intercambio de disparos, que concluyó luego de que el sospechoso resultara herido de un disparo.

ATACANTE NEUTRALIZADO

Al neutralizar al atacante, los agentes de la PNB procedieron a trasladarlo hacia un centro de salud de la zona, pero murió minutos después de su ingreso.

A los minutos hicieron acto de presencia funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes procedieron a realizar las averiguaciones sobre esta intervención legal.

Allí, los pesquisas recuperaron una pistola modelo Colt MK IV calibre 45 con los seriales 70G30737, cargado con dos balas sin percutir; tres conchas de balas percutidas .45mm, y dos conchas de balas percutidas calibre .9mm.

Seguidamente, procedieron a trasladar el cadáver del antisocial abatido a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en Caña de Azúcar donde le practicaron su autopsia de ley.