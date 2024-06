Miles de mexicanos en EE.UU. intentan votar entre problemas técnicos y filas interminables

Miles de mexicanos en EE.UU. intentan votar este domingo en las elecciones de su país, en una jornada llena de problemas técnicos en ell sistema de votación y en medio de filas de varias horas en los consulados de ciudades como Washington, Los Ángeles o Nueva York.

Los 20 consulados en los que se puede votar en Estados Unidos abrieron sus puertas esta mañana a la misma hora que lo hicieron en México (a las 14:00 GMT). En Washington DC abrieron a las 10:00 A.m. hora local, pero desde varias horas antes había decenas de mexicanos esperando en la calle.

Cuatro horas después, cuando la fila sumaba a más de un millar de personas y daba la vuelta a varias calles, sólo habían podido votar unas 150 en alguna de las cinco urnas electrónicas instaladas en la capital estadounidense, explicó a EFE Ricardo Sánchez, enlace del Instituto Nacional Electoral (INE).

El motivo, señala, es que el recién estrenado sistema electrónico, con tabletas como la única opción para votar, que ralentiza muchísimo el proceso. «Hay gente, muchos de ellos personas mayores, que no saben usar el celular y se tarda mucho porque hay muchas votaciones y mucho que seleccionar», detalló Sánchez.

Además de las votaciones a la Presidencia de México, hoy se renuevan a todos los integrantes del Senado y, a nivel local, hay elecciones en nueve estados del país.

Según el INE, 258.461 personas podrán ejercer su voto desde el extranjero en estas elecciones, las más grandes de la historia, con 97 millones de personas llamadas a las urnas.

Han podido hacerlo previamente por correo o en línea, pero muchos de ellos han optado por hacerlo en 23 sedes consulares que se han adaptado para ello (20 en EE.UU. una en Montreal, en París y en Madrid).

Sánchez explicó que en dichas sedes se han instalado por primera vez el sistema de urnas electrónicas, responsable de la ralentización del proceso. «Los ciudadanos no están todavía acostumbrados a esto», afirmó.

A falta de tres horas para el cierre de las nueve mesas de votación instaladas en el consulado de Los Ángeles, donde estaban registradas 1.362 personas para votar, sólo habían votado 544, según afirmó a EFE Leobardo Mendoza, enlace del INE en dicha ciudad de California.

«La votación que se realiza en los consulados no es a través de una boleta impresa y una urna, sino en urnas electrónicas que implican que los ciudadanos tienen que estar utilizando un dispositivo electrónico y la mayor parte de los que han venido son adultos mayores que carecen de esas habilidades digitales», explicó.

Uno de los que logró votar fue Antonio Domínguez, de 95 años, quien llegó a las 8:00 A.m. hora local y logró entrar a las 11:00 A.m. a votar. «Desgraciadamente todo está muy desorganizado, es una vergüenza que como mexicanos y los representantes del INE no pudieron planear esto», denunció a EFE.

Muchos de los presentes se quejaron del caos organizativo, pues las personas al llegar no saben bien dónde está la fila para personas ya registradas para votar (390 en Washington) y la de personas sin registrar.

«Somos muchos, pero hay falta de organización. Solo hay cinco computadoras cuando hay un montón de gente afuera, más de 1.000 personas. Cuando llegamos no encontramos la fila en la que nos teníamos que formar, hay mucha desinformación», relata a EFE Tamara, votante originaria de la Ciudad de México, pocos minutos antes de alcanzar por fin la casilla electoral tras en Washington DC.

A su lado está Fernanda, mexicana de Querétaro de 41 años, que llevaba 4 horas pero sin darse por vencida: «Sí quiero que entre mi voto y sí merece la pena la espera y que los partidos escuchen que estamos dispuestos a esperar tantas horas», afirma.

Para Fabiola, de 37 años, originaria de Guanajuato, lo importante hoy no es la espera. «Puede ser mas importante el que hayan gestionado todo para que podamos ejercer nuestro voto en el extranjero, eso puede más que esperar unas cuantas horas», afirma.

Para amenizar la espera, en la calle muchos de los presentes cantan canciones y suena el «Cielito lindo» o el «México lindo y querido», mientras aplauden a quienes salen del consulado con el pulgar arriba tras haber logrado votar.

EFE

