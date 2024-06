La militancia del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) de los municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, estado Carabobo, se siguen organizando para finiquitar la maquinaria electoral de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, teniendo como prioridad la defensa del voto y promover que los veedores internacionales asistan a estos comicios.

Un Nuevo Tiempo se organiza para las presidenciales. FOTO: HUGO PATRIZ (Pasante)

En este contexto, el ingeniero Armando López, representante político de esta tolda política, aclaró que en esas jurisdicciones carabobeñas ya están preparando hasta los miembros de mesa que se eligieron en el sorteo que realizó el Consejo Nacional Electoral y simpatizan con ellos para que participen en este importante evento.

«Este es un trabajo de equipo, un trabajo de todos nosotros, donde cada quien tiene que colocar su granito de arena», manifestó.

Añadió que los partidos políticos no son los protagonistas de este evento, sino la sociedad civil organizada, quienes allí están haciendo vida aquí en el país y que apuestan a un cambio que mejore la situación en la nación.

«La comunidad en general y la sociedad civil están motivadas a participar, yo diría que entre un 70 a 80% quieren ir a votar y sólo nos piden que trabajemos en unidad, cosa que lo estamos haciendo en todos los municipios, no sólo en una alianza perfecta entre las tres tarjetas que estamos apoyando a Edmundo González, la del Movimiento Por Venezuela, la de la Unidad y la de Un Nuevo Tiempo, hay esa unidad verdadera, de propósito, y allá abajo un pueblo que nos están viendo y nos motiva más», dijo.

También te puede interesar: Cleba respalda políticas a favor de los adultos mayores

Más detalles sobre Un Nuevo Tiempo se organiza para las presidenciales

Por tal motivo, el responsable político de estas tres localidades carabobeñas de este partido, reafirmó que para ellos es importante velar por el voto en una de las mesas electorales. «Los testigos preparados, los testigos defendiendo el voto y por supuesto para que la decisión y la voluntad del pueblo se defina este 28 de julio», aseveró.

Sobre la revocación de la invitación de la Unión Europea a ser observadores de las presidenciales, el dirigente político aclaró que están haciendo todo lo posible para desmotivar el voto.

«Este Gobierno no le gana en una elección a la oposición venezolana, ellos están jugando al desanimo para que la gente no salga a votar, y nosotros vamos a seguir haciendo todas las gestiones nacionales e internacionales, a través de la mesa de negociación y la mesa de diálogo, para que nuevamente sean invitados los representantes, no solamente de la Unión Europea, sino de todos aquellos factores que quieran ser testigos y garantes de que vamos a tener unas elecciones libres, porque sabemos que manejan casi todos los medios de comunicación, las empresas del Estado», sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

Fotos | HUGO PATRIZ (pasante)

MG