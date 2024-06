Ribenses piden cronogramas de cortes de electricidad

Los habitantes del municipio José Félix Ribas del estado Aragua informaron que en la actualidad el servicio eléctrico en las cinco parroquias continúa en picada, sin que hasta la fecha se conozca a ciencia cierta un cronograma o plan de carga.

Quienes se consideran afectados por el panorama, manifestaron que pese a que ya han pasado por lo menos cinco años del apagón nacional, el mal sabor comienzan a sentirlo, ya que cada vez son más constantes los cortes y con diferencia de lapsos no tan largos. En un día la falla puede registrarse en la mañana y en la noche.

Los usuarios coincidieron en que sin importar la zona donde residan o laboren, tienen cortes de dos a cinco horas diarias y en ocasiones con doble turno; esto sin dejar a un lado las fluctuaciones que pueden durar entre 15 a 20 minutos, ocasionando muchas veces la quema de artefactos electrodomésticos.

Fernando Martínez, residente del centro de La Victoria, señaló que sufren mucho con el servicio eléctrico, ya que son apagones muy continuos y descontrolados. Indicó que hay días en que suspenden el servicio en la mañana y después en la noche y las mismas 4 horas.

«De verdad es tedioso lo que estamos viviendo, hay muchos que dicen que les están agarrando la caída, pero es mentira, porque se puede ir dos veces en un día, como a veces pasa que no la quitan, lo que ocasiona que nos descontrolemos en la vida diaria y hasta en el trabajo», mencionó Martínez.

Del mismo modo, Rosa Tovar agregó: «Ya estoy bastante cansada por todo lo que estamos pasando y no hablo sólo del estrés, porque hay personas a las que se les han dañado sus aparatos y son muy costosos y cualquier repuesto es caro. Quién le paga eso a uno, no piensan en el pueblo y tanto que hablan».

Tovar comentó que todavía recuerda el apagón nacional y teme que en cualquier momento vuelva a ocurrir. «El servicio no ha mejorado mucho, en la calle tenemos mejor luz que antes, pero eso de que se interrumpe la luz continuamente, eso no ha mejorado. Estamos en un país rico en petróleo y nosotros los venezolanos nos merecemos vivir mejor», expresó.

Por su parte, Sandry Rebolledo, quien vive en la vía hacia Zuata, subrayó que la energía eléctrica se va en horas nocturnas, evitando que pueda utilizar algún aparato eléctrico. «Uno está en la casa para hacer algo con la licuadora y no puede. La nevera hay que desconectarla, porque si no se quema, ya mi aire no existe porque se quemó. Entonces no sé qué esperan para por lo menos dar un cronograma y uno prepararse».

