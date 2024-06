Lluvias agravan las problemáticas en Mata Redonda

La temporada de lluvias mantiene a la expectativa a los habitantes del sur de Maracay, específicamente al sector Mata Redonda, manzana 9, quienes tienen sufriendo desde hace muchos años por el desborde de las aguas servidas, además de la problemática que tienen con la cercanía al lago.

Las cloacas se vuelven más fuertes con la llegada de las lluvias.

Los vecinos mencionaron que las últimas precipitaciones en la entidad no han sido tan fuertes como para enfrentar nuevamente el embate de las aguas del lago, pero saben que solo es el inicio y ya están cerca las lluvias torrenciales.

Las calles del sector se encuentran en mal estado

Sin embargo, a pesar de ser leves, las lluvias afectaron una problemática que tienen también desde hace tiempo; específicamente el desborde de aguas servidas, que siempre está presente en la zona.

«Aquí la problemática son las aguas servidas, por todos lados se botan las cloacas, se rebozan, todo el tiempo está aquí esa agua corriendo», mencionó Ofelia González, vecina del sector.





González también expresó que así llegue o no el agua potable, las cloacas siempre se rebozan, a tal punto de que ya se ha vuelto un constante, tanto en esta manzana como en toda Mata Redonda y otras comunidades del sur de Maracay.

Igualmente denunciaron que las calles se encuentran en avanzado estado de deterioro, ya que gran cantidad de camiones y autobuses pasan en dirección al muro, debido a los constantes arreglos en esa infraestructura.

«Nos tienen todas las calles dañadas, todas las de Mata Redonda. Hay que cuidar los carros, porque cuando llueve no vemos los huecos», manifestó Juan Carlos Blanco.

Se las han visto rudas con el agua

Jesús Ríos, habitante de esta comunidad, expresó que tienen problemas con el agua que viene de la calle. Explicó que normalmente llega dos veces a la semana, pero tiene tiempo que no llega con regularidad.



Asimismo, especificó que se las han visto «rudas», en específico con este recurso, aprovechando al máximo cuando llega el agua, para llenar los tanques y recogerla en bidones para poderse surtir los días que no dispongan del vital líquido.

En otras ocasiones deben comprar botellones de agua para poder beber, cocinar o bañarse, porque, dado que es considerado zona de riesgo y por el mal estado en el que se encuentran las calles de la comunidad, los camiones cisternas no quieren dirigirse a este lugar.

«Tratamos de no bañarnos tanto para no desperdiciar el agua, tratamos de ahorrarla lo más posible y tratar de llenar los tanques full, porque si no la pasamos feo», mencionó Jesús Ríos.

A pesar de que no llega el agua con regularidad, no siempre está en las mejores condiciones para utilizarla, ya que llega sucia, con sedimentos y con malos olores, lo que imposibilita su uso para cualquier actividad, siendo la misma situación tener agua por las tuberías, como si no.

«Ha habido una falla de casi 15 días sin agua y la mandaron en estos días nada más, y obvio viene contaminada, sucia por el tiempo que no llegaba», expresó Aurelis Andrade, vecina de la zona.

Alumbrado y vialidad

Sin embargo, el agua no es el único servicio público que está bastante comprometido negativamente en esta zona popular del sur de Maracay, sino que la vialidad y el alumbrado está «crítico».

Los vecinos expresaron su molestia de vivir en estas condiciones tan precarias, porque, aunque entienden que están en zona de riesgo, tampoco pueden permitir vivir en malas condiciones.

«Hay problemática con las calles, la luz la quitan todas las noches, en todos los aspectos; esto está totalmente abandonado», especificó Yamileth Sánchez.

Así bien, mencionaron que han reportado todo este conglomerado de situaciones a los entes competentes y a las aplicaciones pertinentes que ha dispuesto la Gobernación, sin embargo, no han tenido solución de ningún tipo, por lo que piden a las autoridades competentes abocarse realmente a una respuesta positiva que ayude a todos los habitantes de este sector.

