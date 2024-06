Paciente pide ayuda al gobierno para iniciar su tratamiento médico

Carlos Alberto García es un hombre de 57 años de edad que reside en el sector La Democracia, municipio Girardot, quien padece de dos úlceras en ambas piernas, con la afectación de dos bacterias que han dejado heridas dolorosas en su piel.

Carlos Alberto García

La bacteria más agresiva es la pseudomona, causante de infecciones con una elevada morbilidad y mortalidad, por lo que el tratamiento inapropiado o el retraso en el inicio de éste, se asocia con el peor pronóstico.

Carlos Alberto tiene aproximadamente 4 años luchando con esta condición que lo mantiene en silla de ruedas, reduciendo su capacidad para movilizarse y resolver su crítica situación. Además, necesita insumos para realizarse las curas correspondientes, especialmente antibióticos necesarios para iniciar el tratamiento.

García destacó que es una persona de bajos recurso y no puede costear la compra de todos los medicamentos e insumos que se requieren en su situación, además de que tampoco cuenta con la facilidad de traslado para buscarlos.

Una de las bacterias de la cual padece es pseudomona

Asimismo, las condiciones en las que vive no son las más óptimas en sus condiciones, principalmente porque no es propietario de la vivienda, sino que la está cuidando.

Ya que no posee los recursos para costearlo, Carlos Alberto solicitó una ayuda con los insumos y medicamentos que necesita para su tratamiento, que son: antibiótico Clindamicina en ampollas de 600 mg., Ácido Fólico de 5 mg., Clopidogrel de 75 mg., Aztreonam de 1 mg., Vitamina C de 500 mg. y Fumarato Ferroso de 500 mg., además necesita gasas, guantes de 7 y medio, vendas y adhesivo.

«Le pido a los agentes gubernamentales se aboquen y me ayuden, porque de verdad no puedo más y ya no aguanto los dolores. Tengo 4 años sufriendo y no puedo trabajar, estoy completamente en la desidia», destacó Carlos Alberto García.

Por tanto, Carlos Alberto pidió tanto a los organismos gubernamentales, como a los ciudadanos a que le brindaran ayuda en su condición. Quienes pudieran colaborar con algunas de estos insumos, medicamentos, o de manera monetaria, pueden comunicarse al 0424-3055-190, solo llamadas telefónicas.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

CJL