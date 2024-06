El secretario general del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT), en Aragua, Jesús González Paradisi, hizo hincapié en la importancia de un diálogo equitativo y pacífico luego de la contienda electoral, en respuesta a la reciente posición del presidente Nicolás Maduro de ampliar el diálogo después del 28 de julio.

En este sentido, el dirigente resaltó la necesidad de buscar soluciones pacíficas para así resolver problemas a través del entendimiento mutuo, señalando que el Gobierno suele interrumpir estos encuentros cuando no le conviene, lo cual obstaculiza la resolución de conflictos de manera justa.

«El diálogo es lo más sano que puede existir luego de unas elecciones. Aquí hemos establecido diálogo y cuando al Gobierno no le favorece lo que se está desarrollando, o no se aplica a la posición de ellos, son los primeros en interrumpir de modo de entorpecer o se la dan de guapetones y empiezan a vociferar cosas que no son», cuestionó.

Asimismo, destacó que como demócrata se encuentra comprometido en la búsqueda de soluciones a través del diálogo y la compresión, lo cual es un objetivo compartido con todos los venezolanos, por lo que es una dirección que planea seguir.

«Obviamente no podemos seguir cayendo en el juego de ellos de hacer un diálogo cuando conviene, pero si no conviene ese diálogo no existe. Ojalá sea efectivo y sea real lo que ellos plantean, de que el diálogo se cumpla y se respeten los resultados electorales», recalcó.

Finalmente, espera que de haber un cambio político en el país, haya una transición pacífica que permita a Venezuela seguir avanzando y no caer en un atraso ni en un debate político estéril, el cual, a su juicio, ha mantenido sumergido a los venezolanos en los últimos 25 años en una involución.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

