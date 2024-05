Los usuarios de Netflix que prefieren utilizar la app para Windows han estado experimentando una calidad de uso inferior en comparación con otras plataformas y dispositivos. Esto podría deberse al bajo volumen de uso en Windows, aunque no está claro si esta es la causa o el efecto.

Netflix para Windows no permitirá las descargas

Finalmente, Netflix ha decidido abordar este problema, lo cual es una excelente noticia, especialmente para los suscriptores del plan con publicidad, que hasta ahora no podían acceder a través de la app para Windows. Según la compañía, esta actualización también permitirá la compatibilidad con eventos en vivo transmitidos a través de la plataforma.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. De acuerdo con Cybernews, la nueva app de Netflix para Windows no permitirá la descarga de contenido, una función muy valorada por muchos usuarios. Aunque Netflix no ha explicado oficialmente este cambio, parece que la causa está relacionada con la transición de una aplicación tradicional a una aplicación web progresiva (PWA).

En el mensaje que algunos usuarios han comenzado a recibir, se menciona que «las descargas ya no serán compatibles, pero puedes seguir viendo programas de TV y películas sin conexión en un dispositivo móvil compatible». Esto sugiere que aquellos que deseen descargar contenido para verlo sin conexión deberán hacerlo en dispositivos móviles compatibles.

La inclusión del acceso para los suscriptores del plan con publicidad en la app para Windows es ciertamente un paso necesario y positivo. Sin embargo, eliminar una función tan valiosa como la descarga de contenidos puede ser un error significativo. A pesar de esto, se puede suponer que Netflix ha tomado esta decisión basándose en el uso y el impacto previsto.

