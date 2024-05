La quinta semana de la temporada 2024 arrancó con todo y ya los equipos comienzan a definir sus posiciones en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). En la jornada de este lunes, Diablos de Miranda se quedó con la victoria (108-103) ante Gaiteros del Zulia en un juego maratónico que necesitó de tres tiempos extras.

Así se disputará la jornada de este 28 de mayo en el baloncesto venezolano. FOTO: CORTESÍA

Para la cartelera de este martes, Gladiadores de Anzoátegui buscará extender su liderato en la campaña y regresan a su casa para ver acción ante Toros de Aragua. En el Grupo 2, Cocodrilos de Caracas impondrá respeto en el coso saurio e irá por su noveno triunfo consecutivo ante Centauros de Portuguesa.

Por su parte, Spartans Distrito Capital será otro que complete la venidera jornada e intentará regresar a las victorias como locales ante Pioneros del Ávila. Así se llevará a cabo la serie de duelos de este 28 de mayo.

Juegos para hoy (28 mayo)

La Armadura anzoatiguense está invicto en el Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz y buscará aumentar esa racha ante Toros, que ocupa la séptima posición en el Grupo 1 con apenas dos lauros en 11 juegos. En la misma conferencia, Broncos de Caracas recibe a Llaneros de Guárico y Spartans hará lo propio frente a Pioneros en El Helicoide.

En otro grupo solo se disputará un desafío y será en el Parque Naciones Unidas. Cocodrilos llega inspirados con ocho victorias en fila y tiene intenciones de ir por la novena para asaltar la cima, que está en manos de Marinos de Oriente y Piratas de La Guaira, quienes acumulan 19 puntos, cada uno.

Cartelera:

Broncos de Caracas vs. Llaneros de Guárico

Gladiadores de Anzoátegui vs. Toros de Aragua

Spartans Distrito Capital vs. Pioneros del Ávila

Cocodrilos de Caracas vs. Centauros de Portuguesa

elsiglo con información de (Meridiano.net)

MG