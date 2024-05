De la Fuente: «Preferimos que el líder sea el equipo»

Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró este lunes que tiene a «los 29 mejores jugadores para defender la idea» que expondrá en la Eurocopa 2024, y, en el polo opuesto del mensaje que trasladaba su predecesor, Luis Enrique Martínez, aseguró que prefiere que «el líder sea el equipo».

«Tenemos grandes individualidades; en algunas posiciones tenemos a los mejores del mundo», dijo el entrenador de la selección española

«Soy de la creencia de que hay muchos tipos de liderazgos, pero el líder no se impone, el líder atrae, es un foco de seguimiento. Preferimos que el líder sea el equipo. Tenemos grandes individualidades; en algunas posiciones tenemos a los mejores del mundo», aseguró.

«Fomentamos ese espíritu que ha calado en este grupo de jugadores, la importancia del equipo. Somos más fuertes como equipo, potenciando que el talento individual tiene que estar al servicio del equipo. El liderazgo, aunque individualmente hay jugadores que lo atraen, pero de manera más importante, lo asume el equipo», añadió en una respuesta que se contrapone a la que daba Luis Enrique como seleccionador, cuando él asumía el liderazgo.

De la Fuente explicó las razones por las que modificó su idea inicial de citar solamente a los 26 futbolistas que jugarán la Eurocopa por una lista de 29 de la que tendrá que realizar tres descartes.

«Es por garantizar que por cualquier contratiempo que se pueda producir o cualquier problema tenemos jugadores polivalentes que nos dan la oportunidad de cubrirlo. A día de hoy lo tengo clarísimo, pero quedan días por delante y tenemos que aprovechar la oportunidad que nos da el reglamento. Hasta el día 7 se puede dar cualquier circunstancia. En los últimos meses se han producido lesiones y es el motivo de cambiar la idea inicial que teníamos», argumentó.

Incluso reconoció De la Fuente que tiene en mente a los 26 jugadores que disputarán la Eurocopa de Alemania si no se produce incidente alguno. «Yo lo tengo claro, pero veremos su evolución en entrenamientos, y con las sensaciones saldré de dudas. Igual alguno de los jugadores que pueden estar ocupan otro lugar. Se lo van a tener que ganar».

Convencido de que ha diseñado una lista muy completa, con «especialistas» y jugadores que pueden jugar en varias posiciones, no quiso el técnico riojano emplear la palabra descartes con los tres jugadores que volverán a casa tras el segundo amistoso de España antes de iniciar el torneo.

«Habrá tres jugadores que no son descartes; me parece peyorativo. Se les comunicará que no vienen, pero no será hasta después del partido (amistoso ante Irlanda del Norte) en Mallorca. Adelanto que algún jugador que no venga a la Eurocopa puede jugar ante Irlanda», desveló.

Sin hablar de favoritismo, De la Fuente ensalzó la unión que ve en su equipo antes de encarar una gran competición. «Noto la energía. Llevamos 18 meses juntos y el tiempo fortalece los lazos. Conocía a la mayoría y a otros los he ido conociendo con el paso del tiempo. Ahora mismo nos sentimos una familia con un vínculo muy fuerte. Hemos formado un grupo muy cohesionado que mira más por el bien general. Es una buena base para iniciar una competición como la Eurocopa», dijo.

«No sé si hablar de favoritos o no. Estamos en disposición de pelear por algo muy importante con las mismas armas y posibilidades de otras grandes selecciones. Está en la mente de todos estar con las selecciones que van a pelear hasta el final, aunque sólo dos llegan y el resto se quedan en el camino. Vamos a intentar pelear y tener opciones de ser campeones», añadió.

De la Fuente terminó lamentando ausencias por lesión como las de Gavi, José Luis Gayá, Balde o Yeremy Pino, a los que abrió las puertas de la selección durante la concentración. «Reitero el agradecimiento a los futbolistas que se han dejado la piel con nosotros», dijo.

EFE

CJL