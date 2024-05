Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División de Investigación Penal (DIP), neutralizaron a un sujeto luego de que presuntamente se enfrentara a las autoridades cuando se encontraban realizando recorrido por una zona agrícola de Cagua, municipio Sucre, estado Aragua.

Neutralizaron a alias «El Braulio» en zona agrícola de Cagua

De acuerdo a fuentes oficiales, el abatido respondía al nombre de Braulio David Abreu Marcano, de 19 años de edad, y su muerte ocurrió en uno de las parcelas de la urbanización Rafael Urdaneta.

Se conoció por parte de las autoridades que a la 1:15 am, los agentes de la DIP se desplegaron en la zona para realizar un dispositivo de saturación, con el fin de desarticular bandas criminales que mantienen azotada a varias comunidades de Cagua.



Durante la realización del operativo, la comisión fue emboscada por varios individuos, presuntamente pertenecientes a la banda «El Coty», quienes sacaron a relucir sus armas de fuego de porte ilegal y atacaron a tiros a los funcionarios policiales.



Los efectivos rápidamente respondieron a la agresión, generándose así un intercambio de disparo y lograron neutralizar a Abreu Marcano, conocido por el apodo de «El Braulio». No obstante, los efectivos policiales no pudieron dar captura a otros maleantes que participaron en el ataque.

MATERIAL INCAUTADO

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), llegaron al lugar de los hechos para dar inicio a las averiguaciones en torno al caso, recolectando evidencias como un arma de fuego tipo pistola, marca Colt, modelo Mustang Pocketlite, calibre 38; así como siete conchas de balas percutidas de aspecto cobrizo, calibre 9 mm. Igualmente, dos conchas de bala percutidas de aspecto cobrizo, calibre 7.62; cuatro conchas de balas percutidas de aspecto cobrizo, calibre .380, entre otros elementos de interés criminalístico.



Culminado el procedimiento en la escena, trasladaron el cadáver del occiso a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en Caña de Azúcar.

LINO HIDALGO

