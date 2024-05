La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), a través de la Operación Neblina 2024, desmanteló un campamento de minería ilegal en el Cerro Yapacana ubicado en el estado Amazonas.

Desmantelan campamento de minería ilegal en Cerro Yapacana de Amazonas. FOTO: CORTESÍA

Así lo informó el comandante Estratégico Operacional Domingo Hernández Lárez a través de su cuenta en la red social X.

Indicó que la Fanb, “en operaciones de patrullaje terrestre y escudriñamiento localizó, desmanteló y destruyó una estructura clandestina para la minería ilegal en el Cerro Yapacana».

En el mismo mensaje subrayó que a lo largo de todo el territorio nacional, existen áreas protegidas y bajo régimen de protección y conservación.

«El suelo del territorio nacional no se negocia, no se vende y no podrá ser enajenado. Los parques nacionales y áreas forestales deben ser protegidas por toda la ciudadanía, ya que los mismos se encuentran bajo régimen de protección especial de conservación del Estado venezolano», aseveró.

Finalmente hizo un llamado a la conciencia de la ciudadanía.

«La conciencia individual y colectiva de la población juega un papel importante dentro de la protección, quedando establecido en el 5to objetivo estratégico de la nación la protección del ambiente para la supervivencia de la especie humana sobre el planeta», indicó.

La Operación Neblina 2024 se ejecuta a fin de garantizar la soberanía territorial, así como los derechos ambientales en los espacios de seguridad fronterizos, también las zonas de administración especial, abarcando parques y monumentos nacionales.

