Como todos los años, el 3 de mayo, en gran parte de Venezuela, de donde no escapa el estado Aragua y sobre todo su eje Este; como lo reza la tradición entre cantos, oraciones y ofrendas se llevó a cabo la celebración de la llegada de La Cruz de Mayo, una costumbre cultural y religiosa que data desde hace más de 150 años y que sigue presente en todo el país.

La Santa Cruz de Mayo continúa moviendo la fe de los ciudadanos

Ante este panorama de celebración, un sinfín de sectores en compañía de cultores y devotos rinde homenaje a «La Cruz» y con ella a la naturaleza, por ser el mes de mayo el inicio de la temporada de cosechas y la lluvia. También es considerada como un ritual de importancia para la religión cristiana, porque se rinde honor al símbolo de madera donde murió Jesús.

Con respecto al tema, Karol Morillo, reconocida cultora de esta parte del eje Este del estado Aragua y parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mencionó que esta fecha es una de las más privilegiadas por la concentración de una gran diversidad de manifestaciones culturales y religiosas.

Morillo además señaló que la Cruz de Mayo es un símbolo religioso que representa la crucifixión de Jesús, y entre las principales características de esta festividad, que se destaca por la elaboración de una cruz con mucho papel colorido.

LA SANTA CRUZ DE MAYO

«En el municipio Ribas y en todos los que conforman el eje Este, siguen presentes nuestras tradiciones y este 3 de mayo no la dejamos pasar por debajo de la mesa, pues es una de las principales muestras de cultura e idiosincrasia, donde no sólo le rezamos y le damos gracias, sino que además danzamos, ponemos nuestra creatividad a flor de piel con la creación de nuestras cruces y no obstante, fortalecemos nuestro sentir», mencionó la cultora.

De la misma forma, la representante de la cultura agregó que esta costumbre presenta diversas variantes en cada región donde se celebra. Su significado de fe y espiritualidad trasciende de generación en generación, como un acto de religiosidad, reflexión y protección para el resto del año.

Por otra parte, destacó que este año en muchas zonas se realizaron el acostumbrado velorio de Cruz, el cual como es costumbre fue amenizado con música propia y por supuesto el sancocho, como sinónimo de unidad y amor por la representación cultural.

En resumidas cuentas, la conmemoración de la Cruz de Mayo no es sólo una muestra cultural que se conmemora desde todas las trincheras de la sociedad, sino que además forma parte de la idiosincrasia de las comunidades y que lleva consigo impresa una carga grande de religiosidad y fe ferviente.

