Chourio ya se «graduó» como prospecto

La lista de los Mejores 100 Prospectos de MLB Pipeline luce diferente esta semana. El nombre del jardinero venezolano Jackson Chourio ya no estará cerca de la cima.

Sobre el venezolano se ha dicho: «Jackson estará bien. Será un buen jugador»

Chourio, quien estaba clasificado como el prospecto Nro. 2 en todo el béisbol desde mediados del año pasado, el domingo registró su 45to día de servicio en las Mayores y ya no es calificado como prospecto. Sin embargo, eso no significa que sea un producto pulido. Después de un candente inicio, comenzó a notarse que Chourio era el jugador más joven en MLB, y recientemente ha visto su tiempo de juego disminuir.

«Jackson estará bien. Será un buen jugador», señaló el dirigente de los Cerveceros, Pat Murphy. «El descanso que le hemos dado es una clase de perspectiva, cosas por el estilo. Se trata de los Cerveceros primero, no de Jackson Chourio. Él es una pieza importante de esto, y le favorecerá el breve tiempo que no tenga acción».

La temporada de Chourio empezó sin problemas, con al menos un imparable en nueve de los primeros 10 encuentros de su carrera en MLB y un respetable porcentaje de embasarse de .325 en ese trecho.

Luego, las cosas llegaron a ser más difíciles. Durante 19 compromisos del 16 de abril al 7 de mayo, Chourio registró porcentaje de embasarse de .233 y se encontró fuera del lineup el miércoles pasado en Kansas City. Eso comenzó lo que el club de Milwaukee espera que sea una reconfiguración mental.

«Tiene 20 años, que es algo asombroso si lo piensas bien», declaró el asesor del mánager del club, Rickie Weeks, quien también fue un cotizado prospecto. «Es joven. Está progresando. Está dando un buen giro ahora mismo, incluso si todavía no se ven los resultados. Lo más importante que he notado es que no ha dejado que los fracasos afecten la mentalidad con la que llega cada día al estadio. Eso absolutamente es lo principal.

«Y la otra cosa que sobresale: No lo finge. Algunos muchachos llegan como personajes. Esto es auténtico. Lo notaron el otro día — dio una línea y el torpedero la atrapó. Jackson estaba furioso. Me gusta eso. No piensa, ‘Qué mala suerte tengo’. El hecho de que estuviera bien enfadado me demuestra que le importa».

Christian Yelich ha estado observando atentamente las primeras semanas de Chourio en las Grandes Ligas. Yelich fue calificado como el prospecto Nro. 13 en la lista de los Mejores 100 Prospectos de MLB Pipeline de cara al 2013, cuando debutó sin nada de la atención que ahora acompañan a los principales prospectos de ahora como Chourio, Jackson Holliday de los Orioles y Paul Skenes de los Piratas, cuyo ascenso a las Mayores el fin de semana pasado llamó toda la atención.

El coach de bateo de Milwaukee, Connor Dawson, dijo lo siguiente: «Desde nuestro punto de vista, nada ha cambiado en la manera en que hemos progresado con él. Agotando turnos, viendo los pitcheos como lo que son».

El momento favorito de Dawson de lo que ha visto de Chourio hasta ahora llegó durante este duro momento. Fue el 3 de mayo en el Wrigley Field, cuando Chourio se encontró en una posición poco usual — para un muchacho que ha sido el mejor jugador en cada equipo que ha integrado — como bateador emergente. Chourio pegó un sencillo que inició un ataque que le dio la victoria al equipo.

Desde ese punto de vista, es posible que ése resulte siendo el mayor momento en su desarrollo.

«Creo que ha sido mejor últimamente a la hora de tener una mejor mentalidad para estar listo», agregó Dawson.

elsiglo

CJL