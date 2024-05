Los habitantes del barrio Bolívar, ubicado en el municipio Girardot, están viviendo momentos de angustia y preocupación debido a un hueco que se encuentra en la vía.

Peligrosos hueco acecha a vecinos y transeúntes de barrio Bolívar

Este problema ha generado inquietud debido a los peligros que representa para los conductores y peatones. Según Ronny Giménez, residente del barrio, el hueco lleva aproximadamente una semana y media sin ser reparado y representa un peligro para quienes transitan por esta importante arteria vial.

Asimismo, Juan Carlos Alborreda, vecino del sector, ha señalado que el problema con el hueco se remonta a diciembre, cuando fue tapado de manera deficiente.

TRANSEUNTES EN LA BOLÍVAR

Asegura Alborreda que aún no ha comenzado la temporada de lluvias y alertó que, cuando lleguen las lluvias, el problema afectará tanto a comerciantes como a todos los vecinos de la zona. Además, Alborreda comentó que se han realizado llamados a las autoridades competentes, pero aún no han recibido respuesta.



Por su parte, Luis Felipe Rodríguez recordó que se hicieron reparaciones en la vía, se colocó señalización en su momento, pero el hueco ya tiene alrededor de dos semanas y hasta el momento no hay ningún tipo de supervisión ni respuesta de algún organismo competente que solucione dicha problemática.



El hueco que se encuentra ubicado en dicha avenida representa un peligro latente para todos los que transitan por la zona, y la falta de respuesta por parte de las autoridades está generando una creciente preocupación en la comunidad.



Ante esta situación, la comunidad del barrio Bolívar hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y realicen las reparaciones necesarias en la avenida Aragua. Ya que los habitantes temen por su seguridad y solicitan una pronta solución para evitar posibles accidentes y daños a los vehículos que transitan por esta vía tan importante.

MIRLINGH MARTINEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

