El ciudadano Wilfredo Puerta hizo un llamado a la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, con el fin de que lo ayude a obtener una vivienda nueva, ya que debido a las últimas lluvias su hogar se está cayendo, situación que le genera una gran preocupación.

Lluvias causaron daños en una vivienda en el barrio El Paraíso

La vivienda del señor de la tercera edad se encuentra ubicada en el barrio El Paraíso del municipio Francisco Linares Alcántara. Él mismo reiteró que ya no puedo vivir allí debido a las condiciones en que se encuentra, por lo que quisiera recibir ayuda para mejorarla o en su defecto poder tener un nuevo hogar donde seguir viviendo.

El señor Puerta alegó que padece de esta problemática de estar viviendo en condiciones deplorables desde hace 6 años, y debido a las recientes lluvias su situación ha ido empeorando. Asimismo manifestó no contar con los recursos económicos para hacer algo al respecto y arreglar su vivienda, ya que vive con un hermano quien padece una discapacidad visual. «Hago un llamado a la gobernadora, porque yo no trabajo, y mi hermano está ciego», manifestó el ciudadano.

Asimismo, dijo que ha solicitado ayuda a las autoridades, a las cuales también ya ha recurrido sin obtener respuestas. «Fui con la Fundación Coral y cada vez que pregunto, me dicen, no ahorita no se puede hacer nada», alegó el señor Puerta, solicitando una vez más el apoyo por parte de los entes gubernamentales y pidiendo que por favor le presten atención y lo puedan ayudar a solucionar esta situación.

CRUZMARY TORRES (pasante) | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

