Pese a los esfuerzos para salir adelante de los habitantes de Magdaleno en el municipio Zamora, los vecinos comentaron que se sienten «abandonados», por el gobierno regional y local, ya que tienen muchas carencias en los servicios públicos.

Habitantes de Magdaleno piden a gritos mayor atención de sus gobernantes

Es por esto que María León, habitante del lugar, aseguró que los gobernantes «sólo quieren a este pueblo para que les den votos, pero no para solucionarle sus problemas», y en vista de la «ausencia de la alcaldesa y la gobernadora», pidió que desde el Ejecutivo nacional se envíe una comisión para estudiar las problemáticas que se están presentando y se busque una pronta solución.

«Votamos por la alcaldesa para sacar a un dictador que estaba ahí, pensando que nos iba a ayudar, pero ya vimos que no quiere a este pueblo. La gobernadora como es cristiana pensé que no iba a decir mentiras, pero a mí me mintió, dijo que iba a enviar una comisión y nos iba a ayudar y Magdaleno está igualito», expresó León.

Entre los problemas que más los aquejan están las fallas eléctricas, la falta de agua potable y de una ambulancia. «Tenemos 12 años sin ambulancia a pesar de que tenemos buenos médicos y enfermeras, soy trabajadora de Corposalud y me da dolor cuando un paciente se nos va por falta de un carro y cuando los médicos se van en un camión a salvar una vida», señaló.

Por otra parte, mencionó que en el casco central hay un árbol que está en peligro de caer y a pesar de que se han hecho los reportes, no han recibido respuestas. «Puede haber una tragedia; pero cuando ese árbol se caiga, ya se presentarán todos aquí», añadió.

«Quiera que la madrina de Aragua también se llegue hasta aquí para que vea cómo está el pueblo de Magdaleno, porque somos buenos artesanos, buenas personas que recibimos al cliente como debe ser, pero no tenemos recursos para trabajar ni la intención de unos gobernantes que nos quieran ayudar», finalizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo



foto | HUGO PATRIZ (pasante)

