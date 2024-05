La compañía de telefonía celular, Movistar, realizó un ajuste a los precios de sus planes de llamadas y navegación, correspondiente al mes de mayo de 2024.

Movistar ajusta sus tarifas para el mes de mayo

Según la información publicada en la App Mi Movistar, el plan Full Plus tiene un precio de Bs. 22,50 o US$ 0,61 al mes al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El plan Movistar Plus de 4 GB tiene un costo de Bs. 126,15 o US$ 3,44 mensuales, mientras que el plan Movistar Plus de 6 GB tiene un valor de Bs. 189,23 o US$ 5,16.

Igualmente, el plan Movistar Plus de 10 GB se ubicó en Bs. 315,39 o US$ 8,61 y el plan Movistar Plus de 25 GB tiene un valor de Bs. 473,08 o US$ 12,92.

Es importante acotar que estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La recarga mínima que puede hacer un cliente prepago, desde cualquier Banco, es de Bs. 45 o US$ 1,22 y la máxima es de Bs. 2.700 o US$ 73,75.

Extradatos Movistar

En cuanto a los planes extradatos que ofrece la compañía, los costos son los siguientes: el plan de 1 GB vale en Bs. 66,12 o US$ 1,80 , el plan de 4 GB cuesta Bs. 265,04 o US$ 7,23 y el valor del plan de 2 GB es de Bs. 132,52 o US$ 3,61.

También te puede interesar: Autoridades definen acciones para crear una gran zona productora de alimentos

elsiglo con información de 800Noticias

LG