Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, anunció el futbolista oficialmente este viernes 10 de mayo en un video en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino.

Mbappe anunció su retiro del Paris Saint German

«Quiero anunciar a todos que es mi último año en el Paris Saint-Germain. No voy a renovar y terminaré mi aventura en las próximas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el próximo domingo», dijo el delantero estrella del club y de la selección francesa.

«Es difícil, difícil, y nunca pensé que sería tan duro de anunciar que dejaría mi país, Francia, la Ligue 1, el campeonato que siempre he conocido. Pero creo que necesitaba esto, un nuevo reto al cabo de siete años» en el PSG, recalcó.

Sin embargo, aunque dijo que jugará fuera de Francia no detalló cuál será su próximo club.

También te puede interesar: Solo un 10,7% de los jugadores de Euroliga han disputado en esta temporada

«Hay muchas emociones», añadió Mbappé, que agradeció el apoyo de la afición, de sus compañeros, los entrenadores y los empleados del club con los que ha coincidido, «a pesar de todo lo que puede pasar fuera, de toda la nube mediática que planea en torno a este club».

También dedicó unas palabras a los aficionados: «Sé que no soy el jugador más expresivo, que no he estado al nivel del cariño que me habéis mostrado durante estos siete años. Pero nunca he querido engañaros, siempre he tratado de ofrecer resultados».

«He sido yo. Con mis cualidades y mis defectos he intentado dar la mejor versión de mi mismo», subrayó. «Vamos a terminar este año con un nuevo trofeo» (la Copa de Francia, cuya final el PSG disputará el próximo 25 de mayo frente al Lyon), agregó.

«Vamos a pasar buenos momentos durante lo que queda. Sabed que estaréis en mi corazón toda mi vida. Esto es París, y adiós», concluyó.

800noticias

A D