El musical de Alicia Keys favorito en los premios Tony

El musical autobiográfico de la cantante Alicia Keys, ‘Hell’s Kitchen’, y la obra ‘Stereophonic‘, que habla de un grupo de rock con los sonidos de Arcade Fire, arrasaron este martes en las nominaciones de los premios Tony de Broadway, considerados los Óscar del teatro.

Tanto ‘Hell’s Kitchen’ como ‘Stereophonic’ obtuvieron 13 candidaturas para la 77 edición de los próximos premios Tony, que se celebrarán el 16 de junio en Nueva York y que destacan por la gran presencia de actores de Hollywood, según divulgó la organización en un evento retransmitido por internet.

‘Hell’s Kitchen’, que cuenta la adolescencia de Keys en el barrio del mismo nombre en el oeste de la Gran Manzana, aspira a los galardones de mejor nuevo musical, dirección, libreto y coreografía, entre otros, y tiene nominados a cuatro de sus actores incluyendo a la actriz principal, Maleah Joi Moon.

En la categoría de mejor nuevo musical, la más seguida, también compiten ‘Illinoise’ (con canciones originales de Sufjan Stevens), ‘The Outsiders’ (basado en la novela de S.E. Hinton), ‘Suffs’ y ‘Water for Elephants’.

Por su parte, ‘Stereophonic’, la historia de una banda de rock a punto de disolverse, lidera las nominaciones fuera de la categoría musical, con candidaturas a mejor nueva obra, dirección y banda sonora original (compuesta por Will Butler, exintegrante de Arcade Fire), y además cinco de sus siete actores aspiran a un galardón.

Alicia Keys y su competencia en los Premios Tony

En esta edición resulta llamativa la cantidad de nombres de Hollywood que luchan por la estatuilla, como Daniel Radcliffe, nominado a su primer Tony por ‘Merrilly We Roll Again’; Eddie Remayne (‘Cabaret at the Kit Kat Club’), Liev Schcreiber (‘Doubt’) y Jeremy Strong (‘An Enemy of the People’).

También hay varias actrices de la gran pantalla que han convencido sobre el escenario, como Rachel McAdams, con su debut en Broadway ‘Mary Jane’; Sarah Paulson (‘Appropriate’) y Jessica Lange (‘Mother Play’).

Otras apuestas hollywoodienses se quedan fuera, desde el actor Steve Carell, improbable protagonista de una nueva versión teatral de ‘Tío Vania’, hasta la propia obra ‘The Notebook’, basada en la taquillera película, que tras varias críticas tibias solo tiene tres nominaciones.

