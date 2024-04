Shakira confesó en público que ya no cree en el amor

La cantante colombiana Shakira confesó públicamente sobre el amor y los efectos que éste ha causado en su vida. En el diálogo se hizo inevitable no referirse a su tan sonado rompimiento con el ex futbolista Gerard Piqué, hace más de dos años.



En este sentido,Shakira confesó durante la conversación para el medio Marie Claire, en el cual dejó saber que a razón de sus infructíferas relaciones amorosas, su visión sobre el amor y el vínculo de la pareja cambió.

Asimismo, aseguró que no es que ella no crea en el amor porque tiene ejemplos muy cercanos como el de sus padres que llevan 50 años juntos. Esta relación según detalló Shakira es honesta por la forma en la que se miran el uno al otro, se toman de las manos y en la manera en que no pueden vivir separados el uno del otro.

Sin embargo, y aún manteniendo fe en el amor de pareja, gracias a lo que ve entre sus papás William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll, Shakira aseguró que no ha sido afortunada en el amor, razón que la lleva a creer que “la monogamia es una utopía”.

Por otra parte, Shakira se encuentra en su mejor momento profesional, gracias a su último trabajo Las mujeres ya no lloran, que en poco tiempo alcanzó un éxito rotundo.

Cada una de sus apariciones para promocionar el álbum y brindar detalles de su nueva era musical, emociona a sus fanáticos. Asimismo, está por iniciar su gira mundial Las mujeres ya no lloran, que como todo lo que hace la intérprete deseamos sea un éxito.

