El talento se sigue desbordando en el Noa Noa Restaurant Sala Show, un espacio para que los artistas puedan crear grandes propuestas y llevarlas a la escena, y por supuesto para que los aragüeños disfruten de tardes y noches inigualables con buena música y la mejor atención.

Llegó el momento de Top Music. FOTO CORTESÍA

Este escenario se ha caracterizado por ser una plataforma para grandes artistas y en esta oportunidad son cinco talentos los que han venido marcando la pauta, captando la atención de los espectadores y cautivando corazones con sus extraordinarias voces. Se trata de Top Music, una agrupación que tiene mucho que mostrarle al público aragüeño.

Este proyecto, aunque inició a principios de año, cada día traen nuevas propuestas, una de estas es su nuevo show inspirado en la década de los 80´, que además de dejar en evidencia su gran talento vocal, los hace incursionar en el baile y la interpretación, para hacer de ellos artistas integrales.

Leorianys, Guillermo, Fernanda, Diago y Elinyer, a pesar de su juventud, acumulan una larga experiencia profesional dentro de la música. Sus estudios musicales también les ha permitido desarrollar la ejecución de instrumentos musicales, preparación coreográfica y educación de sus voces, y de esta manera hacer que el público pueda deleitarse con un espectáculo único.

En este sentido, el equipo de elsiglo TV se dirigió hasta la Sala Show del Noa Noa en el Círculo Militar de Las Delicias, para conocer a cada uno de estos artistas que han dado mucho de qué hablar durante los últimos meses.

Conexión con el público

Leorianys Visais

Leorianys Visais, es maracayera y de “espíritu y actitud libre”, inició su carrera desde niña tocando el piano y cantando en coros de iglesias, hasta llegar al Coro Sinfónico Juvenil del estado Aragua, a los 12 años donde se dedicó al canto lírico, sin embargo, ahora se identifica con el género Pop Balada anglo y su inspiración es Rihanna y aseguró que ha notado mucha receptividad por parte del público.

“La conexión es única, la gente siente lo que estamos interpretando y creo que la Sala Show del Noa Noa aporta ese ambiente increíble para que todo esto ocurra, y por eso tengo dos años cantando aquí y ahora nació este proyecto llamado Top Music”, expresó.

Asimismo, Leorianys comentó que luego de haber trabajado con tantas empresas, cayó nuevamente aquí “en mi casa”, que es la Ciudad Jardín y ahora se siente feliz y cómoda con el equipo. “Proponemos ideas y entre todos creamos un ambiente bonito, también siento que he evolucionado muy rápido, porque soy muy tímida y ahora siento que he crecido bastante”, precisó.

Guillermo Tirado

Por su parte, Guillermo Tirado, un joven maracayero que a temprana edad sabía que su talento era cantar, también se siente orgulloso de todo lo que ha logrado en Top Music. Este artista también formó parte de la Coral del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, participando en el canto lírico. Su talento ha estado presente en la Coral Nacional Simón Bolívar, La Camerata de Caracas, el Coro de Ópera del Teatro Teresa Carreño, hasta la importante Obra Musical Los Miserables.

Ahora, Tirado también siente un profundo respeto por la música popular y todos sus géneros y se arriesga a nuevos proyectos, sobre todo ahora que han tenido que incursionar en la danza y la actuación. “Cuando yo llegué aquí cantaba dos canciones y no era muy expresivo, pero este escenario tiene algo maravilloso, nos nutre de arte; además, aquí el equipo tiene esa misma locura que tenemos nosotros, de arriesgarse a hacer realidad esas ideas innovadoras que para muchos son una locura”, acotó.

Talento Nacional

Fernanda Marapacuto

Fernanda Marapacuto, es una de las importadas, una caraqueña que realizando videos en Youtube, notó sus dotes para el canto y se motivó a profesionalizarse en este arte hasta llegar a pertenecer a varias agrupaciones y ganar algunos premios en importantes concursos a nivel nacional.

“Llegar a Aragua ha sido una experiencia que me ha llenado de mucho aprendizaje porque aunque me tocó venir sola y eso generó un poco de inseguridad en mi, ahora me siento como en familia. Este grupo me ha enseñado que puedo hacer tantas cosas como bailar, cantar, interpretar y todo esto lo pueden constatar viniendo al Noa Noa Sala Show”, acotó Fernanda.

Diago Vizcaino

Por otra parte, Diago Vizcaino proviene de Guatire, y aunque desde niño desarrolló una gran sensibilidad auditiva, no sólo se dedicó a aprender los basamentos musicales, sino a desarrollarse en el baile y la actuación. En sus tiempos libres dicta clases de kinder musical a niños con problemas de habla junto a su madre, ya que ella es terapista de lenguaje y fonoaudióloga.

Sobre su experiencia en Top Music, aseguró que aunque al principio todo fue extraño, ya que fueron cambios importantes que tuvo hacer en su vida y trabajar con nuevas personas, muy rápido se dio cuenta que todos se complementaban perfectamente. “Cada uno de nosotros tiene habilidades y cosas diferentes que nos identifican y aquí estamos con esta ensalada de talentos para convertimos en Top Music, cinco personas que vinieron de muy lejos y cantamos canciones para que el público la disfrute”, señaló.

El mensaje de Diago para los jóvenes es el siguiente: “Sigue tu sueño, porque no hay metas tontas, sino personas tontas que piensan que tu sueño es tonto”.

Elinyer Blanco

Asimismo, Elinyer Blanco llegó desde Caracas con toda su energía a Maracay. Una joven que se inició a los 15 años en la música cuando su familia la escuchó a escondidas y la motivaron a ir a una academia de canto, para luego convertirse en una artista integral ganadora de distintos concursos a nivel nacional, pero ahora su motivación está puesta en la nueva propuesta de Top Music inspirada en los 80´.

“Esto ha sido muy interesante porque sólo cantábamos, no bailábamos y en esta fase nos tocó volvernos bailarines de la noche a la mañana. Han sido días de arduo trabajo, mucho ensayo y las ganas de querer lograr hacer algo distinto, pero todo ha salido bien, el resultado es impresionante, a pesar de que lo dudamos al principio porque los pasos eran muy complicados para principiantes, pero me enorgullece decir que lo logramos”, finalizó Blanco.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MG