Tras el proceso de inscripción y actualización en el registro electoral, los habitantes del eje Este del estado Aragua aseguran que participarán de las venideras elecciones del 28 de julio, pues es la forma que tienen de mostrar su opinión de una manera democrática, tal y como lo estipula la ley.

Ciudadanos del eje Este aseguran que saldrán a votar el 28J. FOTO: CORTESÍA

En este sentido, quienes ya se encuentran registrados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), manifestaron que el derecho al sufragio es la única herramienta para participar de forma protagónica en un proceso, donde se elegirá quien lleve las riendas del país; por tanto aseguran que asistirán a las urnas electorales el próximo 28 de julio.

Muchos enfatizaron el valor de participar de esta fiesta democrática, puesto que mantienen la esperanza de poder conseguir el fortalecimiento del país, en los diversos sectores que lo conforman y por consiguiente mantener una mejor calidad de vida. Aseveraron que esta es la forma idónea de “reclamar” o de “potenciar” las acciones que se han vivido hasta el momento en el país.

Con respecto al tema, la señora Ana Tovar mencionó que en su caso sí asistiría a los venideros comicios, ya que de esa forma podría alzar su voz, pero de la mano del voto. Indicó que tanto ella como muchas personas mantienen altas expectativas de lo que pueda ocurrir.

“Es el momento de salir a votar, de poner en evidencia nuestro sentir, porque el voto es el instrumento que tenemos para ser escuchados en el marco de la democracia. Si no votamos, no podemos reclamar, exigir, ni nada, solamente estar callados y aceptar, eso no es lo que queremos”, dijo Tovar.

De acuerdo con lo opinado por Tovar, Arantxa Rivas agregó: “Prácticamente me acabo de inscribir en el CNE y lo hice porque soy venezolana y tengo el derecho a dar mi opinión y esta me parece la mejor ocasión. Pienso que todos los jóvenes debemos ir a votar, porque aquí se decide nuestro futuro, cualquiera que sea el partido hay que hacerlo, todos tenemos el derecho y el deber de ser parte de los cambios que queremos o de las mejoras”.

Por su parte, Jaydys Muñoz dijo: “Sabemos que el votar, no es algo que nos obliguen a ejercer, sin embargo debemos ponernos las manos en el corazón y sentir un poco el sentimiento de propiedad. Tenemos la oportunidad de crear desde cada uno de nuestros espacios el futuro que queremos y esta es una alternativa, entonces usémosla. Como joven que soy sí me gustaría votar y así sentir que hice algo por mi país y no sólo sentarme a ver”.

En resumidas cuentas, los encuestados del eje Este aragüeño enfatizaron en que saldrán a votar, sin embargo acotaron que esperan que el proceso sea realizado conforme a lo previsto y que el ambiente esté como de costumbre lleno de paz y unidad.

