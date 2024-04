¿Conoces el síndrome de la niña buena? Posiblemente has compartido con alguien que lo padece o personalmente, has mostrado indicios de serlo, pero no estás clara. Para que salgas de dudas, te compartimos cuáles son esas señales que pueden confirmarte si la complacencia de alguien es debido a ello.

¿Qué es el síndrome de la niña buena?

Expertos indican que la persona afectada por este síndrome siempre siente la presión por ser perfecta, evitar conflictos y agradar a todos. Además, suelen experimentar dificultades para establecer límites saludables y hasta expresar su opinión.

También te puede interesar: Hallan el fósil de la serpiente más grande de la historia

Este síndrome hace referencia a ciertos comportamientos que ponen de manifiesto la incapacidad para decir no, el lado complaciente de la persona y hasta la incapacidad para expresar sus opiniones.

Incluso, estas personas dejan de lados sus necesidades sin importar las consecuencias que pueda acarrear.

En otras palabras, este síndrome está caracterizado por la preocupación por cómo los demás las perciben, la amabilidad excesiva, la dificultad para poner límites y la falta de confianza en sí mismas.

Cabe acotar que, aunque se denomina síndrome de la niña buena, puede afectar tanto a mujeres como a hombres.

Así se ve y actúa una persona con el síndrome de la niña buena

Estas son las señales a las que debes prestarle atención y cuidarte para que no afecte tu bienestar:

Ignora sus propios deseos por complacer a los otros.

Siempre tienen miedo de decepcionar a los demás.

Tienen dificultades para decir “no” o para cancelar o posponer planes.

Cuando no complacen a los demás se sienten culpables, y hasta se catalogan a sí mismos de egoístas.

Obedecen las reglas, aunque vayan en contra de sus propios ideales y le parezca incorrecto.

Cuando hablan, cuidan mucho sus palabras para no herir a la persona con la que habla.

800 Noticias

LC