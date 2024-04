La inteligencia artificial está metida en nuestro día a día tanto para bien, como para mal. Para bien por todo lo que ofrece a nivel de productividad, para agilizar determinados procesos o para ayudarte en cualquier osa que necesites. Para mal, por el miedo que produce ese concepto de inteligencia artificial generativa que podría superar al ser humano y que, incluso, podría eliminar puestos de trabajo o, si toca ponerse alarmista, acabar con la humanidad.

Generan una IA capaz de corregir exámenes como un profesor

La evolución que ha tenido en los últimos años es considerable y, sin lugar a dudas, es una gran tecnología para optimizar tareas repetitivas y monótonas de diferentes tareas. Eso han debido pensar en Texas, que quieren poner a una IA a corregir exámenes como si fuese el profesor.

Una IA capaz de corregir exámenes como si fuese el profesor

De momento se trata de un experimento, pero según el medio Texas Tribune esta IA va a ayudar a corregir una alta carga de exámenes de su sistema STAAR. Se trata de un sistema que busca medir lo que aprenden los estudiantes en cada grado y si están listos para pasar al curso siguiente.

Todo alumno que se presente en las escuelas de Texas será corregido por esta IA que utiliza procesamiento de lenguaje natural, un componente básico de los chatbots de IA como GPT-4

No está muy claro cómo acabará este experimento, pero sorprenden los números. En 2023, se necesitaron 6.000 trabajadores temporales para corregir los exámenes y para este 2024, se prevé que la cifra disminuya a menos de 2.000. Esto supone un ahorro de entre 15 y 20 millones de dólares al estado en contratación.

Hay que dejar claro que la IA no tendrá todo el control de la situación. En el momento en que el sistema no entienda algo concreto, marcará el concepto para que una persona pueda evaluarlo y ver si es correcto o no es correcto. El estudiante, al ver la nota, podrá pedir una revisión, pero tendrá que pagar 50 dólares para ello.

