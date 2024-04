Sistema bancario venezolano es estable, asegura economista

Leonardo Buniak, economista y especialista en finanzas internacionales, ha descartado por completo una crisis bancaria en Venezuela, asegurando que el sistema bancario del país se encuentra estable.

El economista, quien también es magíster en economía internacional, se refirió a la situación de Bancamiga, explicando que la entidad tiene un problema de riesgo reputacional y riesgo moral atado a los propietarios del banco. Sin embargo, aseguró que el banco no tiene ningún problema.

“En este caso no se ha decretado la intervención del banco, no es un conjunto de entidades y no hay retiro desordenado”, añadió Buniak. Recordó que una crisis bancaria es un evento de inestabilidad financiera e irregularidad bancaria en el que un conjunto de entidades bancarias no puede honrar sus obligaciones contractuales, lo que lleva a las autoridades bancarias a decretar su intervención para evitar un retiro desordenado de depósitos con consecuencias en todo el sistema financiero.

También destacó que la banca venezolana está adecuadamente capitalizada y cuenta con el patrimonio y capital suficiente para honrar sus obligaciones contractuales con sus depositantes y demandas. “Dudo que se decrete una intervención de dicho banco, pero sí habrá un proceso de supervisión bancaria intensiva que busca que el banco no caiga en irregularidad”, acotó.

Calma y tranquilidad

Buniak hizo una invitación a la calma y tranquilidad porque la entidad bancaria no tiene ningún problema. También resaltó que en los años 90, Venezuela fue el cuarto mercado de Latinoamérica y la tercera mejor supervisión bancaria, pero hoy cayó a tener la cartera de créditos más pequeña de América Latina con menos de 1100 millones de dólares en su cartera de créditos.

“Hoy la banca venezolana es un tercio del tamaño de Nicaragua y no tiene capacidad de hacer un relanzamiento de la economía hacia el siglo XXI”, dijo. Sin embargo, señaló que la banca del país sí tiene patrimonio suficiente para soportar un nivel de crecimiento extraordinario.

“Si hoy utilizáramos todos los recursos que están en el Banco Central bajo el formato de Encaje Legal, Venezuela tendría capacidad repartida en los próximos tres años de financiar actividades crediticias hasta por 19 mil millones de dólares. Si tuviésemos la liquidez represada por el BCV, tendríamos capacidad de ser un factor de dinamismo económico de la economía real hacia el siglo XXI”, indicó Buniak.

