La comunidad de jóvenes lectores reivindica la diversidad literaria

Hoy 23 de abril, el mundo celebra el Día del Libro, una ocasión especial para reflexionar sobre la importancia de la lectura en la vida de los jóvenes y destacar el impacto positivo que la literatura tiene en su desarrollo intelectual, emocional y creativo.



La celebración del Día del Libro es un recordatorio de que la lectura no sólo es una fuente de entretenimiento, sino también una herramienta poderosa para estimular la imaginación, promover el pensamiento crítico y enriquecer el conocimiento, en un mundo dominado por la tecnología y las distracciones, inculcar el hábito de la lectura desde edades tempranas es fundamental para el crecimiento y el bienestar de los jóvenes.

La importancia de la lectura en los jóvenes radica en su capacidad para expandir horizontes, promover la empatía y la comprensión, y fomentar la adquisición de habilidades lingüísticas y de pensamiento. A través de la lectura, los jóvenes pueden explorar nuevas ideas, descubrir otras realidades y fortalecer su capacidad para comunicarse y expresarse con mayor eficacia.

Además, la lectura desempeña un papel crucial en la formación de valores, aliento de la creatividad y fomento de la reflexión personal. Estas habilidades son fundamentales para el desarrollo integral de los jóvenes, preparándolos para enfrentar desafíos, resolver problemas y participar activamente en la sociedad.



“Ciertamente ha disminuido la cultura de la lectura, pero no ha desaparecido por completo. Me atrevería a decir que se encuentra un pequeño auge significativo, y lo digo porque hay avances que han permitido que perdure esta cultura con el tiempo, aún con todas las cosas que han cambiado hasta ahora”, expresó Ismael Guillén, joven lector.

La tecnología un factor importante

Por su parte, Guillén consideró que la tecnología ha sido un factor importante y motivador para los jóvenes, con la aparición de aplicaciones que sirven para leer de manera gratuita, además de tener espacios para escribir y cultivar la creatividad.

Anteriormente se consideraba la profesión del escritor disponible sólo para un grupo específico de personas, pero a raíz de estas aplicaciones ha permitido a los jóvenes que sueñan con ser escritores mostrar sus trabajos y comenzar a hacerse un nombre.

“La lectura es algo que se ha perdido muchísimo, está cada vez más infravalorada, pero la lectura activa otros mecanismos dentro de nuestro cerebro como la concentración, los niveles de atención, el entendimiento a profundidad, el aprendizaje de las leyes de ortografía y redacción y el pensamiento abstracto”, explicó Miguel Sangrona.

En este orden de ideas, Sangrona destacó que se está poniendo mucha atención a otros mecanismos de aprendizaje que sí funcionan y fomentan las capacidades mentales, pero la lectura ofrece un enriquecimiento de la mente mucho más allá de los beneficios intelectuales.

En cuanto a la importancia de fomentar la lectura, Annarella Barone destacó que es importante “incluir significativamente la lectura a los estudiantes universitarios, ya que su importancia radica en el desarrollo de un buen conocimiento en base a cada tema incluido, y que nos permite desarrollar nuestro aprendizaje no sólo en ámbitos académicos, sino a su vez, permitiendo crear individuos críticos y sobre todo creativos”.

Es por esto, que este grupo de jóvenes universitarios realizan una feria literaria para fomentar el hábito de la lectura en su casa de estudios, lo que les permite llegar mucho más allá en las personas y así abrirles este conocimiento.

Por otro lado, hay una buena cantidad de jóvenes que tienen como hábito y hobby la lectura, con gustos variados entre la literatura juvenil, romántica, fantasía y el popular “romantasy”, un espacio que alberga el género del romance y la fantasía en un solo libro.

Sin embargo, esto es fuertemente juzgado, considerando que no es literatura, ya que su cometido principal es entretener, pero esto no es del todo cierto. Los géneros que son populares en la actualidad envuelven mucho aprendizaje, en una mezcla con el entretenimiento. Enseñando sobre otras culturas y mitologías.

“La literatura, trate de lo que sea, es arte. Es una forma de expresarse y de contar una historia. En esos libros hay mucha cultura general”, expresó Daniela García, lectora.

WATTPAD: UN NUEVO UNIVERSO PARA LOS LECTORES

Wattpad, la plataforma en línea de lectura y escritura ha ido cobrando cada vez más importancia y popularidad en el mundo de la literatura contemporánea, ofreciendo una plataforma dinámica que transforma la relación entre lectores y escritores, y que está definiendo las tendencias literarias actuales.

Para los lectores, Wattpad ofrece un acceso sin precedentes a una gran variedad de historias en diversos géneros y estilos, desde romance y fantasía hasta ciencia ficción y misterio. La plataforma fomenta la interacción entre lectores y autores, permitiendo comentarios, votos y la posibilidad de seguir historias, lo que proporciona a los lectores la oportunidad de participar activamente en el proceso creativo y descubrir historias que resuenen con sus intereses y experiencias.

Para los escritores emergentes, Wattpad representa una vía única para compartir sus creaciones con una audiencia global, recibir retroalimentación inmediata y construir una comunidad de seguidores entusiastas. La plataforma ha sido un trampolín para que muchos autores noveles obtengan visibilidad y fomenten su desarrollo creativo, allanando el camino para que sus historias trasciendan las fronteras digitales y lleguen a ser publicadas en formato impreso.

El auge de Wattpad ha sido fundamental para democratizar el mundo literario, otorgando una voz a una amplia gama de escritores de diversos orígenes y ofreciendo oportunidades para la representación y la diversidad en la literatura contemporánea. Esta plataforma ha sido fundamental para la promoción de nuevos estilos de narrativa y nuevas voces creativas, lo que ha enriquecido la literatura con una mayor variedad de perspectivas y experiencias.

“La mayoría siempre vienen a comprar libros juveniles de Wattpad, también hay un grupo de personas que vienen a buscar de autoayuda. Wattpad ayudó bastante, porque la lectura estaba como apagada por parte de los jóvenes, y la mayoría de los que leían era gente adulta y cuando surgió esto es como un revuelo”, expresó Elizabeth Cansilleri, encargada de una librería.

Además, Wattpad ha sido el lugar de origen de numerosas adaptaciones que han llegado al mercado cinematográfico y televisivo, catapultando a escritores emergentes a la fama y llevando sus historias a una audiencia global en nuevas y emocionantes formas.

Finalmente, la comunidad de jóvenes lectores que disfrutan de la fantasía, el romance, la literatura juvenil y otros géneros no tradicionales está enviando un mensaje claro: la literatura es para todos, y cada voz y cada historia merecen ser celebradas y respetadas. Este movimiento está reivindicando la diversidad literaria y abogando por una narrativa más amplia y equitativa en el mundo de la literatura para jóvenes y adultos por igual.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

fotos | HUGO PATRIZ (pasante)