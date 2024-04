El abogado y criminólogo Muhammed Kalil Camal se acercó hasta las instalaciones del diario elsiglo para denunciar un foco de contaminación ambiental en un autolavado ubicado en la calle Marcial Pozo, entre Bolívar y Sucre del sector Centro I, municipio Lamas.

Denuncian foco de contaminación en autolavado. FOTO: CORTESÍA

El denunciante afirmó que desde hace más de dos años han tenido que lidiar con estos agentes contaminantes provenientes del establecimiento llamado “El Samán”, que supuestamente dañan los alimentos y afectan la salud de quienes viven cerca de ese local.

“Ese químico que le echan a los carros después que los lavan, a ellos no les afecta porque ellos son el emisor. Nosotros somos los receptores, los que rodeamos el autolavado, entonces ya varios están sufriendo del hígado, otros se le han hinchado los pies, otros los riñones porque ya es mucho tiempo recibiendo este contaminante, y exactamente a las 12:00m, cuando uno se sienta en la mesa a comer es que le cae el producto a la mesa, es como que le echaran baygón a la comida”, dijo.

Recalcó que el referido establecimiento no es el único; “a dos cuadras de mi casa pusieron uno en la acera, imagínense, se cayó una señora de 80 años porque le están ocupando su espacio de caminar y lo tienen para lavar el carro. En el caso mío, me acaban de hacer un tratamiento porque tenía el hígado contaminado. Me preguntaron que si yo tomaba, yo no tomo, pero se está contaminando la comida y el agua”, acotó.

Más detalles sobre foco de contaminación en autolavado

Aseguró que la mayoría de los que residen en esa zona del sector Centro I son personas de la tercera edad y que todos presentan alguna queja sobre este autolavado. “Ahorita estoy haciendo un doctorado en ciencias jurídicas y políticas aquí en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y a veces tengo que estudiar 5 horas y son 5 horas que estoy respirando esa contaminación de los gases tóxicos que emite ese autolavado”, afirmó Muhammed Kalil Camal.

Comentó que denunció este caso de contaminación ambiental a la alcaldía del municipio José Ángel Lamas el 3 de octubre de 2022, asegurando que no se trata de algo personal sino que afecta a otros vecinos, a la escuela Rafael Briceño Ortega y una iglesia.

Lamentó que, hasta el momento, no ha recibido la respuesta satisfactoria por parte de la municipalidad, teniendo que elevar sus quejas al Ministerio de Ecosocialismo en el estado Aragua.

“Hago un llamado a la gobernadora y a la fiscalía para que se pronuncie lo más rápido posible, porque yo no creo que esto tenga que pasar al poder nacional. Ya agoté el poder municipal, ya está en manos del poder estadal, espero que haya una respuesta y el Ministerio del Ambiente que le procuren darle una unidad, porque hay otras denuncias y no han podido trasladarse hacia Santa Cruz por el hecho de que no tienen vehículos”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

MG