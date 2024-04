Una gran cantidad de votantes acudieron este martes a los puntos del Registro Electoral que dispuso hasta ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el estado Aragua, para que los ciudadanos hicieran su cambio de residencia y centro de votación, además de darle la oportunidad para que los nuevos electores se inscribieran.

Votantes acudieron a los puntos en el último día del Registro Electoral

Una gran cantidad de votantes acudieron este martes a los puntos del Registro Electoral que dispuso hasta ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el estado Aragua, para que los ciudadanos hicieran su cambio de residencia y centro de votación, además de darle la oportunidad para que los nuevos electores se inscribieran.

En la Oficina Regional Electoral (ORE) ubicada en San Jacinto de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, se escuchó la frase “más tarde que nunca”, donde los votantes hicieron cola desde tempranas horas de la mañana para hacer este importante trámite y poder ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales previstas a celebrarse el 28 de julio.

Gran participación en el CNE

En este contexto, Sonia Sánchez, quien llegó a las 10:00 am al punto del Registro Electoral disponible en la capital aragüeña, aseguró que la cola avanzó con bastante fluidez, a pesar de tener a más de 20 personas por delante. Para Sánchez no fue una sorpresa conseguirse a gran cantidad de personas, asumiendo que es natural que los venezolanos dejemos este tipo de diligencias a última hora. “Mi sobrina vino la semana pasada y no hizo cola”, aclaró.



Sánchez acudió en esta ocasión para hacer su cambio de residencia, siendo para ella un trámite importante para decidir el futuro del país. “Para que podamos ejercer nuestro derecho al voto y para no echarle la culpa a los demás y obviamente nosotros tomar la decisión”, aclaró.



Aún muchos fueron a realizar cambio de centro electoral, otros fueron a solucionar situaciones irregulares sobre su registro, como el caso del señor Freddy Bolívar, quien fue a actualizar sus datos, ya que no aparecía en la página del CNE. “Vengo desde Villa de Cura y vine hasta acá porque me sacaron de la data”, explicó.

Bolívar afirmó que no pudo hacer ese trámite en el punto de registro ubicado en la plaza Miranda de la mencionada población del municipio Zamora, y los técnicos del ente electoral le indicaron que para solucionar ese problema debía acudir a la oficina regional en Maracay.

También te puede interesar: Concejales de Ribas aprobaron Reforma de Ordenanza de Convivencia Ciudadana

Pero para el señor Bolívar la cola no fue tan engorrosa como esperaba, ya que a pesar de llegar a las 7:30 am tenía que esperar a que varias personas delante de él fueran atendidas y así cumplir su objetivo.

Sobre el panorama, el señor Bolívar destacó que se notó una gran presencia de la juventud que se inscribió para ejercer su derecho al voto por primera vez. “Todo ha sido fluido y veo a bastantes muchachos esperando”, aclaró.

Fluidez en el proceso

Para María Lourdes, quien estaba desde las 9:50 am, esperando su turno para actualizar sus datos en el CNE, no fue de su agrado tener que pasar varios minutos bajo el sol para ser atendida. Además aseguró que no hubo un trato especial a las personas de la tercera edad.

Sobre la inscripción de los jóvenes en el CNE lo vio de manera positiva, considerando que es muy importante que ellos participen en los próximos comicios presidenciales. “Ellos son el futuro de Venezuela, nosotros estamos bastante avanzados de edad, porque si quieren un cambio deben participar”, agregó.

Es importante resaltar que al inicio de estas jornadas a mediados del mes de marzo, en Maracay hubo un punto itinerante en la plaza Girardot, donde duró al menos dos semanas en ese lugar.

No obstante, no se observó otra vez dicha máquina y tampoco se conoció dónde estaba ubicada durante el resto de las jornadas que en su mayoría estuvieron con poca fluidez de personas.

BAJA PARTICIPACIÓN EN MBI

En el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), el panorama no fue igual a comparación del municipio Girardot, donde fueron pocos las personas que acudieron al registro este martes, debido a los repentinos cortes de eléctricos en la jurisdicción. Hellen Medina consideró que a pesar de los problemas del servicio eléctrico, el proceso ha sido rápido y eficiente en el municipio, asegurando que el personal del CNE atendió muy profesionalmente a las personas que requería actualizar los datos o para inscribir a un nuevo elector.

No obstante, considera que debe darse una prórroga para que más personas puedan actualizar sus datos o en este caso registrarse por primera vez. “Creo que debería ser más largo, porque hay muchos que quieren votar por primera vez como mi hijo. Por eso no debe terminar hoy y alargarlas un poquito más, porque las elecciones están cerca”, recalcó. Acotó que primero se trasladó hasta el Torreón donde en primera instancia había un punto de registro, pero tuvo que ir hasta la plaza Bolívar de El Limón para hacer esta diligencia. “Ya que en la otra plaza no están porque la máquina se dañó, que es un serio problema”, comentó.

Aún así mostró su malestar de tener que esperar junto a otras cuatro personas para poder hacer el cambio de residencia e inscribir a su hijo, debido a que entre las 10:00 a.m. y 1:00 p.m., no había energía eléctrica en esa zona de MBI.

Medina finalizó asegurando que es importante para todos haber hecho este proceso, ya que a su juicio, todos quieren un mejor país para el futuro. “Donde podamos todos por medio del voto ejercer nuestro derecho a cualquier y determinada circunstancia que se nos presente, sean buena o sean malas. Sobre todo los nuevos votantes que expresen su opinión independientemente de la tendencia política que quieran ir, pero su voto es importante para todos los venezolanos”, concretó.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

AD