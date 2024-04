El reconocido dúo San Luis, coincide musicalmente con el cantautor Noreh en

“Fácil”. Dos generaciones de la música se unen en esta balada que ha provocado miles

de reacciones en sus fanáticas, con una letra profunda y sensible que narra la historia a

través de un increíble audiovisual secuencial dirigido por Charlie Nelson.

En 24 horas: “Fácil” de San Luis y Noreh se posiciona globalmente. FOTO: CORTESÍA

A sólo 24 horas de su estreno, “Fácil” se ubica en el Top 20 de tendencias de la

música en LATAM, supera el primer millón de reproducciones en Youtube y debuta en la

cartelera “New Music Friday Latin” de Spotify. Este nuevo hit es una antesala de San Luis

al lanzamiento de su próxima discografía en la que han trabajado desde hace meses como

una cuenta pendiente para sus fans.

“Noreh es un artistazo, que tiene la capacidad de ver la canción en mayúscula con

una sensibilidad importante para escribir y aunque venimos de generaciones distintas, los

dos tenemos una forma muy parecida de ver la balada. Realmente el trabajo se hizo FÁCIL

por el respeto que nos tenemos como artistas”, comentaron Santiago y Luigi Castillo sobre

esta esperada colaboración con el cantante y compositor venezolano Javier Triviño,

conocido como “Noreh”.

Más detalles sobre “Fácil” de San Luis y Noreh

Por su parte, Noreh asegura que la creación de “Fácil” hace sinergia con su género

“Baladas tatuadas” que da nombre a su más reciente EP y Tour que lo llevan por Estados

Unidos, Europa y Latinoamérica. “Dos estilos de composición distintos, pero que tienen un

punto de encuentro en lo emocional e impulsivo, en la complejidad de acordes, pero a la

vez en lo simple y directo de su estructura entre la poesía y lo cotidiano que una letra

necesita hoy en día para llegar, pero no dejar de ser identificable”.

Este lanzamiento llega en un momento estelar para San Luis, tras su exitosa gira

mundial con Voz Veis “La Última Función World Tour”, con la que han conquistado los

escenarios más importantes de su natal Venezuela, Sudamérica, Centroamérica, Estados

Unidos y Europa; destacando 04 sold outs en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, 02

más en el Palacio de Eventos de Maracaibo y la extensión de su gira a casa llena en el

Movistar Arena de Chile, Luna Park Stadium en Argentina y un soñado concierto en el

Hard Rock Live de Miami.

De igual manera, Noreh inició con mucho éxito este 2024 trabajando desde la

ciudad de Miami con dos presentaciones SOLD OUT en Miami y Orlando, y sesiones de

estudio con importantes personalidades de la música como Yasmil Marrufo y Servando

Primera. Esta colaboración suma otro éxito en la ascendente carrera de Noreh quien afirma

“Para mí colaborar con San Luis es un check en mi lista, me influenciaron en letra y música

para lo que soy hoy en día. Sin duda SAN LUIS y ‘Fácil’ me hacen sentir más pleno y

acertado como artista”, afirma Noreh.

