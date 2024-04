La mayoría de los accidentes de tránsito son ocasionados por motorizados

El director del Observatorio de Seguridad Vial y director ejecutivo de Paz Activa, Luis Cedeño, afirmó que en el primer trimestre de 2024 se registraron 1.220 siniestros, localizados principalmente en la zona central del país.

“La mayoría de los lesionados y fallecidos son hombres”, detalló Cedeño en entrevista para Unión Radio. “70% de los lesionados son motorizados”. Lo que sucede es que muchas veces los cascos que usan no son de calidad: “Los motorizados compran cascos que venden en el centro de la ciudad por cinco dólares, que no protegen realmente. Cumplen con el requisito legal de tener en la cabeza un casco, pero a la hora del siniestro no protegen”.

Las principales arterias viales son la Autopista Regional del Centro, autopista Cacique Guaicaipuro, autopista Valencia-Puerto Cabello, enumeró.

“La gran mayoría de los siniestros viales son 100% prevenibles porque están asociados con factores humanos. El primer factor es la alta velocidad”, apuntó Cedeño. También la ingestión de bebidas alcohólicas.

Planteó que las plataformas de servicios delivery garanticen los cascos para los motorizados, y se comprometan con el mejor manejo, reseñó Contrapunto.

Recordó que no hay datos oficiales, y que si se acude a la PNB “no tenemos información al respecto, lamentablemente”. Le están haciendo seguimiento a medios de comunicación a escala nacional, con datos sobre la mayor parte del país.

