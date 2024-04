Aragua FC consiguió un punto en El Vigía

La carretera hasta el momento le ha servido al Aragua FC para sumar puntos. Hoy, en la quinta jornada, visitó al Vigía FC y consiguió empatar 2-2 en el estadio Ramón “Ratón” Hernández en la localidad andina.



El Aurirrojo acumula ahora dos unidades en el Grupo Occidental en la Liga Futve2, ocupando el penúltimo lugar, tabla que lidera Yaracuyanos con 10 puntos.

La jornada comenzó muy bien para el conjunto aragüeño, porque en el minuto 4, el defensor Yorlan Carmona, presionado por el delantero Alexander Rondón Oliveros, anotaba en propia puerta; el portero Argenis Márquez no pudo hacer mucho para corregir el error de su compañero.

Pintaba un buen arranque para los dirigidos de Yoimer Segovia, pero la alegría duró poco, porque en el minuto 8, el Vigía igualó el marcador, a través del central colombiano Oscar Chará.

Con el empate, el encuentro se equilibró, aunque el Aragua FC se apreció más engranado que en su última presentación, cuando cayó en Maracay, 1-2 frente al Real Frontera.

Rondón Oliveros y Kevin Pérez encabezaron la ofensiva del Aurirrojo, motivados por el juego de Albert García. Para este encuentro, no fue de la partida desde el principio el experimentado jugador criollo Ángel Chourio, quien ingresó durante la etapa de complemento.

Precisamente Pérez tuvo la oportunidad de colocar adelante al Aragua, en el minuto 19, quien habilitado por Rondón, disparó un balón, pero un defensor de los locales, in-extremis, pudo desviar para evitar la caída de su pórtico.

A falta de diez minutos para concluir la primera parte, los dueños de casa, se hicieron dueño del balón, llevando más peligro a la pequeña área protegida por el aragüeño Javier Bravo. Sólo algunas jugadas de contragolpe animaban al equipo dirigido por Segovia.

Cuando ya expiraba el primer tiempo, apareció el goleador del club andino, Cristóbal Velásquez y se hizo sentir en el estadio, enviando un testazo que no pudo desviar Bravo. Era el 2-1, le dio vuelta al marcador el Vigía FC, por lo que aparecía el fantasma de la derrota para la visita.

La tertulia en el vestidor por parte de Segovia seguro se centró en hacerle saber a sus jugadores, que podían ejecutar las cosas mejor que lo hecho hasta el momento, por lo que era necesario mantener la concentración.

Las palabras del técnico con seguridad dieron resultados, además, comenzó a mover piezas; el técnico aurirrojo ordenó la entrada de Chourio y Grey Montiel, como una forma de llevar más peligro a la portería contraria, porque era necesario salir a igualar la pizarra.

Las decisiones de Segovia y un segundo aire que tomaron sus jugadores, a la postre dieron resultado, porque Montiel, en el minuto 67 igualaba las acciones. El aragüeño, en un entrevero en el área grande, no perdió la oportunidad para ejecutar un disparo casi que perfecto y sin ningún obstáculo que detuviera o desviara la esférica; el 2-2 era una realidad, un empate que agrandó al Aragua FC, que luego tuvo dos claras ocasiones para cambiar el marcador a favor.

Pero no hubo ese puntapié final que diera la ventaja a la visita, desafortunadamente, siempre hubo un elemento que evitara el fin propuesto; por su parte, los locales, ya casi sin fuerzas, tuvieron una clara, en el minuto 87, pero Bravo hizo un paradón que sin duda alguna lo convirtió en la figura del partido. Era la ventaja -y seguramente el resultado final del encuentro- para el Vigía, pero el portero aurirrojo tuvo suficiente tiempo y reflejos para evitar la caída de su pórtico.

En la repartición de puntos terminó el encuentro en el “Ratón” Hernández. Con su regreso a Maracay, Segovia y su equipo comenzarán a preparar el partido de la jornada 6, ante el siempre peligroso Trujillanos FC, que es segundo en la tabla de clasificación del Grupo Occidental, con 9 unidades, que ayer igualó a 1 con Héroes de Falcón.

HBRI. | elsiglo