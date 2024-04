Yulimar Rojas se perderá los Juegos Olímpicos

La única certeza del deporte es que es impredecible. Venezuela entera confiaba en ver a la triplista aragüeña brillar en París 2024 y convertirse, además, en la primera atleta criolla dos veces campeona olímpica. Pero eso ya no podrá ser para Yulimar Rojas, al menos no en este ciclo de los Juegos Olímpicos.

Yulimar Rojas no podrá participar en los Juegos Olímpicos de París 2024

La reina del Salto Triple, que esperaba disputar sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y debió pasar por el quirófano el jueves 11 de abril. Este tipo de cirugías normalmente conlleva a una recuperación de entre cuatro y seis meses, lo que supone que podría volver a la arena más o menos en septiembre.

“No podré participar en los Juegos Olímpicos… Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que entrenando, a la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce a una lesión en el tendón de aquiles izquierdo”, explicó Yulimar, en una comunicado compartido por el Team Rojas 45.

“Mi corazón está roto también quiero disculparme por no poder representarlos en París… Han sido horas muy complejas”, sostuvo.

Un golpe duro

La ausencia de Yulimar Rojas, siete veces campeona del mundo, es un golpe duro para la delegación venezolana y para el atletismo en general en estos próximos juegos olímpicos.

La venezolana rompió el récord mundial en los Juegos Olímpicos de Tokio con aquel inolvidable salto de 15.67 metros y desde entonces no ha hecho más que perseguir el sueño de ser la primera mujer en saltar los 16 m. En el Mundial de Pista Cubierta, Belgrado 2022, se acercó con el 15,74 m e impuso una nueva marca.

Verla saltar 16 metros en París se volvió un sueño, un anhelo para Venezuela y el mundo.

Renunció a los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, y al Mundial de Pista Cubierta, Glasgow 2024, para concentrarse en la máxima cita. Pero el deporte le ha jugado una mala pasada. Y ahora superar el trago amargo y concentrarse en su recuperación es único que queda por hacer.

“Me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente. Pero hoy me toca parar entender esto recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos”, reiteró la triplista.

Venezuela sin Yulimar

Yulimar Rojas no era solo la apuesta segura por el oro olímpico, sino la cara y el corazón de la delegación. Sin ella el reto es aun mayor para los otros clasificados, que hasta ahora son:

Alfonso Mestre en los 400 y 800 metros libres (natación)

Douglas Gómez en pistola rápida 25 metros

Leonel Martínez, trap (ambos en tiro deportivo)

Omailyn Alcalá en los 57 kilogramos del boxeo

Patricia Ferrando (ecuestre, adiestramiento)

Luis Fernando Larrazábal (ecuestre, salto)

Raiber Rodríguez (lucha grecorromana, 60 kilogramos)

Betzabeth Arguello (lucha libre, 53 kilogramos)

Soleymi Caraballo (lucha libre, 68 kilogramos)

Anthony Montero (lucha libre, 74 kilogramos)

Jesús Cova (boxeo, 63.5 kilogramos)

Rubén, Francisco y Jesús Limardo junto a Grabiel Lugo (esgrima, espada)

Katherin Echandia (levantamiento de pesas, 49 kilogramos)

Anyelin Venegas (levantamiento de pesas, 59 kilogramos)

Julio Mayora (levantamiento de pesas, 73 kilogramos)

Keydomar Vallenilla (levantamiento de pesas, 89 kilogramos)

Alberto Mestre (50 metros libres, natación)

Katherine Paredes (sable, esgrima)

Naryury Pérez (levantamiento de pesas, +87 kilogramos)

Yohandri Granado (taekwondo, -58 kilogramos)

