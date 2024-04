Habitantes del sector El Progreso en el municipio José Ángel Lamas, denunciaron el colapso de las aguas servidas, específicamente en la calle El Amparo.

El Progreso en Lamas sufre con el colapso de las aguas servidas. FOTO: CORTESÍA

Los vecinos aseguran que los servicios públicos en la zona son un tema bastante delicado, ya que presentan muchas fallas en términos generales, sin embargo, el brote de las aguas negras es el más preocupante hasta los momentos.

Esta falla tiene más de 10 años perjudicando a las personas que hacen vida en esta comunidad, siendo un foco de enfermedades y malos olores.

Debido a esto, las enfermedades estomacales han sido recurrentes entre los lugareños, afectando a niños y adultos mayores por la contaminación de los baños, e incluso, las aguas blancas y el agua potable. Es importante agregar que la mayoría de las casas no cuentan con aires acondicionados en toda la vivienda, por lo que les toca mantener las ventanas abiertas para que la brisa circule, haciendo que todo el aire que entra es con el olor de las cloacas.

También te puede interesar: Vecinos de La Mora I piden atención por bote de aguas blancas

Más detalles sobre el colapso de aguas servidas de El Progreso en Lamas

Asimismo, destacaron que esta situación ha escalado demasiado, llegando a colapsar también las tuberías de aguas negras de las viviendas, poniéndolos en grave peligro sanitario.

“Tenemos colapsadas las cloacas, porque los cachimbos están destruidos. Ya tenemos 10 años, desde que estaba el alcalde Erick Ramírez”, manifestó María Molina, afectada.

Afirmaron que las autoridades municipales no los han tomado en cuenta para los trabajos en la comunidad, aunque todavía guardan las esperanzas, dado que este es un año de elecciones y esperan se acuerden de ellos.

En este sentido, han reportado esta situación a la Alcaldía, pero no han obtenido respuestas satisfactorias que solucione por completo el problema, ya que se han dirigido cuadrillas a la comunidad, abriendo huecos, pero sin reparar realmente las tuberías, dejando solamente “pañitos de agua tibia”, según expresaron los vecinos.

Más declaraciones de los vecinos

También manifestaron que sus casas están paradas “bajo la misericordia de Dios”, ya que el colapso de las aguas negras lleva años inundando las viviendas, siendo aún más intenso cuando llueve, ya que las calles se anegan y se ligan las aguas de lluvia con la de las cloacas y se meten a las casas.

“Cuando llueve se colapsa mucho más y para arreglar esto deberíamos nosotros mismos pagar, pero dónde está el dinero”, destacó Zulay Molina.

Debido al fuerte olor que se siente en la zona, los vecinos han optado por comenzar algunos trabajos de reparación para impedir que afecten por completo sus casas, resguardándose del olor que calificaron como “insoportable”.

A pesar de que esta es una de las zonas del municipio donde más afectados se encuentran, no es la única comunidad que presenta esto. El señor Carlos Palmares enfatizó que “esto no es nada más en este sector, y ya se ha ido hasta la Alcaldía y no han venido a solucionar como corresponde. Estamos esperando que se apiaden de este sector, porque los niños se enferman a cada rato”.

Finalmente, pidieron a las autoridades competentes que se acuerden de esta comunidad para arreglar esta situación que es un riesgo sanitario.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

MG