El primer y romántico tráiler de la esperada continuación del ‘Joker’ de Joaquin Phoenix, un musical con Lady Gaga en el papel de Harley Quinn, ha superado los cinco millones de visualizaciones diez horas después de su lanzamiento.

Más de 5 millones de visualizaciones del tráiler del segundo ‘Joker’

En este primer avance de ‘Joker, Folie a Deux’, que llegará a los cines el 4 de octubre, se ve a un delgadísimo Joaquin Phoenix encarcelado y a Lady Gaga convertida en Harley Quinn.

Muchas imágenes de bailes y explosiones muestran a la pareja en un tráiler montado con la música de ‘What the World Needs Now Is Love’, la canción de 1965 popularizada por Jackie DeShannon.

La película, que contará la historia de amor de Joker y Quinn, estará a cargo de Todd Philips, que ya se encargó de la primera entrega y que dirigió a la cantante en ‘Ha nacido una estrella’ (‘A Star is Born’, 2018), por la que fue nominada al Óscar a mejor actriz.

Lady Gaga no ganó la estatuilla a mejor actriz, pero sí se llevó la de mejor canción por el tema ‘Shallow’.

Mientras que Phoenix ganó su primer Óscar por su interpretación del villano del universo DC y enemigo habitual en las historias de Batman.

‘Joker’ se llevó además del premio a mejor banda sonora original y antes había ganado el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia.

EFE

LG