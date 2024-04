Comerciantes denunciaron agudización con las fallas de electricidad

Dueños y encargados de comercios del municipio José Félix Ribas, en el estado Aragua, denunciaron la agudización en las fallas eléctricas en las principales zonas comerciales de la jurisdicción. Indicaron que luego de Semana Santa, los cortes se han incrementado de manera considerable, trayendo consigo bajas en la prestación de servicios y por consiguiente un declive en las comercializaciones.



Actualmente se han estado presentando Planes de Administración de Carga (PAC), por parte de la empresa del Estado, Corpoelec, sin embargo, los últimos días estos planes, según los afectados, no están siendo acatados y las suspensiones son hasta dos veces por día, con periodos de 2 a 4 horas, lo que representa pérdidas.

Saida Dubrón, vendedora de una tienda de calzados, explicó que estas últimas semanas se han registrado pocas ventas, en comparación con las anteriores a la Semana Mayor, y esto es a consecuencia de la suspensión del servicio eléctrico, que no sólo las deja a oscuras, sino con menos posibilidades de venta, pues los servicios de telefonía también recaen.

“Es realmente tedioso y de verdad es poco lo que podemos hacer, porque nos quitan la energía eléctrica en horas bastante comerciales y prácticamente perdemos el día. Ya se ha presentado, que clientes quieren pagar y no contamos con señal y por ende las ventas se caen. De verdad esto nos afecta mucho, porque antes era interdiario casi y ahora todos los días hasta en dos ocasiones y por 4 o 5 horas”, expresó.

También te puede interesar: /Emprendedores del centro de Maracay instalan papeleras ecológicas

De la misma forma, Melissa Fuenmayor, dueña de una charcutería agregó: “Ya se me dañó un pelco por el problema de la luz y tengo pérdidas diarias, porque yo trabajo con máquinas eléctricas como la rebanadora y el peso; y al no tener electricidad me toca a la antigua y resulta que no es tan factible, porque los pagos no salen por la señal. Como siempre jugando con la necesidad del pueblo, porque en Caracas no existen estos cortes”.

Por su parte, José Rivas dijo: “En esta zona donde trabajo antes la electricidad la quitaban con un día de por medio, ahora son todos los días y los que no tenemos plantas no las vemos feas, porque perdemos todo el día de trabajo. A veces se va a la 1:00 de la tarde un viernes y debemos irnos casi, porque llega a las 5:00 o 6:00 y qué ventas podemos tener. De verdad deberían ayudarnos con eso, para nosotros poder trabajar y mantener un ingreso para nuestras familias”.

Finalmente, los afectados hacen un llamado a los entes competentes para que traten de solucionar este inconveniente o crear un cronograma de suspensión que se respete, para de esa forma ellos estar prevenidos y crear sus propios planes que no les afecten.

DANIEL MELLADO | elsiglo