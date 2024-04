El candidato presidencial por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, aseguró que es el candidato de los venezolanos para el cambio, sin embargo, su candidatura aún no está segura por desacuerdos entre algunos sectores de la oposición.

Manuel Rosales asegura estar dispuesto a ceder su candidatura presidencial

La afirmación la realizó durante una entrevista en el programa “Abriendo Puertas”, transmitido por Venevisión, en las que sostiene que fue sorpresiva su postulación y tiene la propuesta de ceder ese lugar al candidato que seleccione de Plataforma Unitaria (PU).

“Ahí tienen las dos tarjetas y la candidatura. Escojan a un candidato o una candidata, decidan, y si no les gusta Manuel Rosales digan quién les gusta y yo les entrego eso. Si no se ponen de acuerdo y no se deciden, yo no voy a ser candidato, aseguró Rosales.

“No voy a ser candidato fuera de la Plataforma Unitaria porque esa Plataforma ayudamos a construirla nosotros. Creemos en la unidad”, añadió.

El político detalló su inscripción de último minuto para los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

“El día final, faltando unos minutos, 11:56 (de la tarde), yo tenía dos opciones: o dejábamos a Venezuela sin la opción electoral o inscribía mi candidatura, porque inscribir a un dirigente allí se iba a ver como una maniobra y yo tenía que poner mi rostro y mi cara. Y lo hice”, acotó.

De acuerdo a Rosales, los posibles candidatos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y la Plataforma Unitaria (PU), serían “Gerardo Blyde, Ramón Guillermo Aveledo, los cuatro gobernadores (de la oposición, incluyéndolo) y una lista larga de gente que se podía postular. Con muchos hablamos y nadie quería”.

Por otra parte, aseguró que se encuentra “muy bien en el Zulia” y que su afán no es ser candidato presidencial.

Durante el programa, Rosales señaló que tiene previsto una reunión con “una delegación de la Unión Europea”.

Consultado sobre la presencia de Edmundo González Urrutia como actual candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), recalcó que “él lo que está allí cuidando el espacio de la tarjeta para no perderla, que logramos salvarla el 25 en la noche”.

AVN

MM